"Собор не аутентичен". Архитектор объяснил, нужно ли восстанавливать разрушенную святыню Одессы

Спасо-Преображенский собор в Одессе, разрушенный россиянами во время массированной атаки 23 июля, является современным сооружением - копией святыни, построенной в конце ХVIII в.

О том, целесообразно ли восстанавливать храм и какое он имеет значение для Одессы, в интервью РБК-Украины рассказал директор Научно-исследовательского Института истории архитектуры и градостроительства Сергей Юрченко.

В чем ценность Спасо-Преображенского собора

Спасо-Преображенский собор в Одессе был заложен в 1795 году, но в 1936 году он был полностью разрушен и отстроен в 1999-2011 гг.

"Собор проектировали местные архитекторы. При возведении здания применили современные легкоупорные материалы: своды выполнены из гипсокартона, декор из пенопласта и т. д. В результате этого разрушения от взрывной волны оказались более значительными - куски гипсокартонных сводов и пенопластовых украшений просто оторвало. Традиционные материалы - кирпич штукатурка и т. п. - проверены веками, поэтому являются более надежными", - говорит архитектор.

Также он отмечает, что в соответствии с рекомендациями международных институций по охране достопримечательностей, воспроизведение утраченных элементов и частей следует выполнять такой же формы и из традиционных для данного объекта материалов, однако при восстановлении собора получилось иначе.

"Эта достопримечательность - главный собор Одессы, он очень большой, выразительный, над его созданием работало не одно поколение архитекторов, он является своеобразным символом Одессы. Поэтому здесь не нужно было использовать расхожие материалы, а придерживаться традиционных вариантов конструкций элементов и деталей", - говорит Юрченко.

По его словам, непонимание таких вещей объясняется отсутствием реставрационной школы у исполнителей.

"Не всегда желание внести какое-то "ноу-хау" уместно. Осознание этого приходит благодаря опыту и реставрационной практике", - говорит архитектор.

Последствия российской ракетной атаки (фото: GettyImages)

Удастся ли отстроить этот собор

Несмотря на значительные повреждения, собор можно будет восстановить.

"Хотя это и современное сооружение 2000-х годов, но оно важно для архитектурной среды центра Одессы, поскольку служит высотным акцентом одной из главных площадей, одновременно композиционно держа на себе центр города, поэтому его восстановление очень важно", - пояснил специалист.

Юрченко подчеркнул, что этот собор имеет больше градостроительное значение, чем как памятник архитектуры.

"Он не аутентичен - это копия. Но как градостроительный элемент - этот собор там незаменим и очень нужен", - заявил архитектор.

Собор можно будет восстановить (фото: GettyImages)