Археологов повеселило пикантное изображение на каменной реликвии: фото находки

Как сообщается, во время реконструкции автомагистрали между городами Кембридж и Хантингдон (Великобритания) археологи обнаружили каменный жорнов возрастом около 2 тысяч лет, который украшен изображением фаллоса.

Как сказано в сообщении, вдоль трассы A14 было обнаружено множество римских артефактов, среди более 300 каменных орудий и жерновов. Эти инструменты для ручного измельчения зерен встречаются археологам довольно редко, один из камней к тому же имел вульгарное, по нашим временам, изображение.

Пикантная раскопка (фото: Highways England)

"В древнеримском мире фаллос считался важным символом силы и мужественности", - пояснил смысл этого барельефа Стив Шерлок, руководитель отдела археологии автомагистрали A14.

Археологи раскопали изображение фаллоса на каменной реликвии (фото: Highways England)