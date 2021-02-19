Археологів повеселило пікантне зображення на кам'яній реліквії: фото знахідки

Як повідомляється, під час реконструкції автомагістралі між містами Кембридж і Хантингдон (Великобританія) археологи виявили кам'яний жорнов віком близько 2 тисяч років, який прикрашений зображенням фалоса.

Як сказано в повідомленні, вздовж траси A14 було виявлено безліч римських артефактів, серед понад 300 кам'яних знарядь і жорен. Ці інструменти для ручного подрібнення зерен трапляються археологам досить рідко, один з каменів до того ж мав вульгарне, за наших часів, зображення.

Пікантна розкопка (фото: Highways England)

"В давньоримському світі фалос вважався важливим символом сили та мужності", - пояснив сенс цього барельєфа Стів Шерлок, керівник відділу археології автомагістралі A14.

Археологи розкопали зображення фалоса на кам'яній реліквії (фото: Highways England)