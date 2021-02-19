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Археологів повеселило пікантне зображення на кам'яній реліквії: фото знахідки

Автор: Анна Кисельова

Археологія може бути веселою і навіть схожою на дурощі. Нещодавно вчені розкопали древню реліквію, на якій був зображений фалос. Цікава знахідка, якій за попередніми даними близько 2 тисяч років, повеселила навіть учасників експедиції.

Фото і подробиці опублікувало британське видання Express.

Як повідомляється, під час реконструкції автомагістралі між містами Кембридж і Хантингдон (Великобританія) археологи виявили кам'яний жорнов віком близько 2 тисяч років, який прикрашений зображенням фалоса.

Як сказано в повідомленні, вздовж траси A14 було виявлено безліч римських артефактів, серед понад 300 кам'яних знарядь і жорен. Ці інструменти для ручного подрібнення зерен трапляються археологам досить рідко, один з каменів до того ж мав вульгарне, за наших часів, зображення.

Пікантна розкопка (фото: Highways England)

"В давньоримському світі фалос вважався важливим символом сили та мужності", - пояснив сенс цього барельєфа Стів Шерлок, керівник відділу археології автомагістралі A14.

Археологи розкопали зображення фалоса на кам'яній реліквії (фото: Highways England)

Варто відзначити, що під Одесою в національному природному парку "Тузлівські лимани" екологи виявили останки стародавньої невідомої тварини, ідентифікувати яку можна буде тільки після проведення профільної наукової експертизи.

Раніше під час обстеження берегової зони Тузловских лиманів на рівні 8 метрів від поверхні землі співробітники національного парку знаходили останки стародавніх тварин, які могли належати мамонтові або мастодонту.

До цього повідомлялося, що нещодавно в Україні розкопали 300-тисячолітній зуб мамонта.

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