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Под Одессой нашли останки неизвестного громадного зверя, который жил миллионы лет назад (фото)

Новина українською → Одесская область, Четверг 18 февраля 2021 18:53
Под Одессой нашли останки неизвестного громадного зверя, который жил миллионы лет назад (фото) Под Одессой обнаружили кости древнего животного (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Под Одессой в национальном природном парке "Тузловские лиманы" экологи обнаружили останки древнего неизвестного животного, идентифицировать которого можно будет только после проведения научной профильной экспертизы.

О находке 18 февраля сообщил начальник научно-исследовательского отдела Парка Иван Русев в своем Facebook.

По словам доктора биологических наук, таинственным громадным зверем может быть мамонт или мастодонт (древние млекопитающие, которые напоминали помесь мамонтов и слонов), или же другой вид "древнего жителя Причерноморья".

Отмечается, что кости принадлежат животному, которое жило миллионы лет назад. Точный их возраст также еще предстоит выяснить ученым.

"Останки нашли на уровне 3 метров от поверхности земли в глиняном обрыве лимана Алибей. Место специально не указываю, чтобы не было паломничества", - пишет Русев.

Под Одессой нашли останки неизвестного громадного зверя, который жил миллионы лет назад (фото)Под Одессой нашли останки неизвестного громадного зверя, который жил миллионы лет назад (фото)

Под Одессой нашли кости древнего животного (фото с Facebook-страницы Национального природного парка "Тузловские лиманы")

Также он призвал волонтеров и энтузиастов помочь разобраться в этих вопросах, так как предыдущие обращения экологов с аналогичными материалами в ОНУ И.И.Мечникова и в Институт археологии НАН Украины "к сожалению, не дали положительных результатов".

Под Одессой нашли останки неизвестного громадного зверя, который жил миллионы лет назад (фото)Под Одессой нашли останки неизвестного громадного зверя, который жил миллионы лет назад (фото)

Под Одессой обнаружили останки древнего животного (фото с Facebook-страницы Национального природного парка "Тузловские лиманы")

Напомним, что в 2017-м в этом же районе во время обследования береговой зоны Тузловских лиманов на уровне 8 метров от поверхности земли сотрудники национального парка также находили останки древних животных, которые могли принадлежать мамонту или мастодонту.

Ранее сообщалось, что недавно в Украине раскопали 300-тысячелетний зуб мамонта.

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