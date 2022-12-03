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Археологи знайшли у могилах унікальні прикраси. Їм 1500 років! (фото)

Брошка, яку знайшли у могилі 20-річної дівчини (фото: Akeonews)
Автор: Василина Копитко

Під час розкопок у Швейцарії археологи знайшли 15 могил з часів раннього середньовіччя. У похованнях виявили унікальні дорогоцінні прикраси.

Про це повідомляє Akeonews.

Які скарби розкопали археологи

Найціннішою знахідкою стала могила жінки знатного роду. Поховання датують VІ століттям. На час смерті їй було близько 20 років. Разом із нею у могилі був дивовижний набір зі 160 намистинами.

Її скелет випадково пошкодили під час будівельних робіт ще у ХХ столітті, проте тоді не знайшли прикрас

У могилі знаходилася рідкісна золота брошка-диск, виготовлена з кольорового металу та покрита дорогоцінним, прикрашена коштовним камінням зеленого гранату, синього скла і золотим дротиком.

Брошка, скоріш за все, була призначена втримувати накидку на плечах. Прикраси, а також римські монети знайдені у могилі жінки, свідчать про її високий соціальний статус.

(Скриншот сайта Akeonews)

В інших могилах археологи також знайшли цінні прикраси. Поховання іншої дівчини мало золотисту пряжку ременя та 380 перлин. А в могилі хлопчика виявили пояс, прикрашений сріблом.

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