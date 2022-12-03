Археологи обнаружили в могилах уникальные украшения. Им 1500 лет! (фото)

Во время раскопок в Швейцарии археологи обнаружили 15 могил со времен раннего средневековья. В погребениях нашли уникальные драгоценные украшения.
Об этом сообщает Akeonews .
Ценной находкой стала могила женщины знатного рода. Погребения датируют VI веком. На момент смерти ей было около 20 лет. Вместе с ней в могиле был удивительный набор со 160 бусинами.
Ее скелет случайно повредили во время строительных работ еще в ХХ веке, однако тогда не нашли украшений
В могиле находилась уникальная золотая брошь-диск, изготовленная из цветного металла и покрытая драгоценным, украшенная драгоценными камнями зеленого граната, синего стекла и золотой проволокой.
Брошь, скорее всего, была предназначена удерживать накидку на плечах. Украшения, а также римские монеты, найденные в могиле женщины, свидетельствуют о ее высоком социальном статусе.
(Скриншот сайта Akeonews)
В других могилах археологи нашли ценные украшения. Захоронение другой девушки имело золотистую пряжку ремня и 380 жемчужин. А в могиле мальчика обнаружили пояс, украшенный серебром.
Недавно мы сообщали, что под Тернополем нашли древнее захоронение, которому более 2500 лет
Ранее мы делились удивительными фото дохристианских пещер, которые обнаружили в Киеве.