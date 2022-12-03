Археологи обнаружили в могилах уникальные украшения. Им 1500 лет! (фото)

Какие сокровища раскопали археологи

Ценной находкой стала могила женщины знатного рода. Погребения датируют VI веком. На момент смерти ей было около 20 лет. Вместе с ней в могиле был удивительный набор со 160 бусинами.

Ее скелет случайно повредили во время строительных работ еще в ХХ веке, однако тогда не нашли украшений

В могиле находилась уникальная золотая брошь-диск, изготовленная из цветного металла и покрытая драгоценным, украшенная драгоценными камнями зеленого граната, синего стекла и золотой проволокой.

Брошь, скорее всего, была предназначена удерживать накидку на плечах. Украшения, а также римские монеты, найденные в могиле женщины, свидетельствуют о ее высоком социальном статусе.

(Скриншот сайта Akeonews)

В других могилах археологи нашли ценные украшения. Захоронение другой девушки имело золотистую пряжку ремня и 380 жемчужин. А в могиле мальчика обнаружили пояс, украшенный серебром.