RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Археологи обнаружили в могилах уникальные украшения. Им 1500 лет! (фото)

Брошь, найденная в могиле 20-летней девушки (фото: Akeonews)
Автор: Василина Копытко

Во время раскопок в Швейцарии археологи обнаружили 15 могил со времен раннего средневековья. В погребениях нашли уникальные драгоценные украшения.

Об этом сообщает Akeonews .

Какие сокровища раскопали археологи

Ценной находкой стала могила женщины знатного рода. Погребения датируют VI веком. На момент смерти ей было около 20 лет. Вместе с ней в могиле был удивительный набор со 160 бусинами.

Ее скелет случайно повредили во время строительных работ еще в ХХ веке, однако тогда не нашли украшений

В могиле находилась уникальная золотая брошь-диск, изготовленная из цветного металла и покрытая драгоценным, украшенная драгоценными камнями зеленого граната, синего стекла и золотой проволокой.

Брошь, скорее всего, была предназначена удерживать накидку на плечах. Украшения, а также римские монеты, найденные в могиле женщины, свидетельствуют о ее высоком социальном статусе.

(Скриншот сайта Akeonews)

В других могилах археологи нашли ценные украшения. Захоронение другой девушки имело золотистую пряжку ремня и 380 жемчужин. А в могиле мальчика обнаружили пояс, украшенный серебром.

Недавно мы сообщали, что под Тернополем нашли древнее захоронение, которому более 2500 лет

Ранее мы делились удивительными фото дохристианских пещер, которые обнаружили в Киеве.

Читайте РБК-Украина в Google News
археологические раскопкирозкопки