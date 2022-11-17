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Під Тернополем жінка на городі знайшла древнє поховання, якому більше 2,5 тисяч років (фото)

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Тернопільська область, Четвер 17 листопада 2022 20:10
Під Тернополем жінка на городі знайшла древнє поховання, якому більше 2,5 тисяч років (фото) Знахідку відносять до могилянської групи скіфського часу - VІІ-VІ до ст. н.е (фото: facebook.com/T.centr.pamiatok)
Автор: Василина Копитко

На Тернопільщині українські археологи знайшли унікальне поховання скіфської доби.

Про це у Facebook повідомив Тернопільський обласний центр охорони пам’яток культурної спадщини.

Що відомо про розкопки

Місцева жителька села Угорськ Шумської громади Тернопільської області у себе на городі знайшла древнє поховання та поінформувала археологів про знахідку.

Працівники Тернопільського обласного центру охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини 9 листопада провели там термінові розкопки.

Виявили, що поховання належить до скіфської доби.

"Було виявлено, що останки похованої особи розміщувалися в умовній кам’яній "скрині", швидше за все, у випростаному положенні. Знахідку відносять до могилянської групи скіфського часу - VІІ-VІ ст. до н. е.", - йдеться у повідомленні.

Виявлені останки направили на подальше дослідження.

Під Тернополем жінка на городі знайшла древнє поховання, якому більше 2,5 тисяч років (фото)Під Тернополем жінка на городі знайшла древнє поховання, якому більше 2,5 тисяч років (фото)Під Тернополем жінка на городі знайшла древнє поховання, якому більше 2,5 тисяч років (фото)Під Тернополем жінка на городі знайшла древнє поховання, якому більше 2,5 тисяч років (фото)Під Тернополем жінка на городі знайшла древнє поховання, якому більше 2,5 тисяч років (фото)Під Тернополем жінка на городі знайшла древнє поховання, якому більше 2,5 тисяч років (фото)

Розкопки поховання часів скіфської доби (фото: facebook.com/T.centr.pamiatok)

Нещодавно ми писали, що біля стін Софійського собору знайшли залишки загадкової будівлі.

Також розповідали про те, що археологи знайшли артефакт із повчальним посланням, якому майже 4 тисячі років.

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