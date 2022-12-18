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Археологи знайшли в Єгипті золоті прикраси, яким понад 3500 років (фото)

Місто Амарна у Єгипті (фото: wikipedia.org)
Автор: Анна Шиканова

Команда археологів виявила колекцію золотих ювелірних прикрас у некрополі Телль Ель-Амарна на східному березі річки Ніл. У колекції опинилося три персні та одне намисто.

Про це йдеться у публікації Міністерства туризму та старожитностей Єгипту на Facebook.

Некрополь був місцем поховання міста Амарна, збудованого в 1346 до н. е. як столиця фараона Ехнатона, 10-го правителя пізньої вісімнадцятої династії.

Група єгипетських та англійських археологів із Кембриджського університету виявила поховання, де знаходилася молода жінка. Вона була обгорнута в тканину та циновку з рослинних волокон і похована з намистом та підвісками у формі пелюсток.

Фото: facebook.com/tourismandantiq

Ще було знайдено три персні із золота та мильного каменю на місці розкопок на цвинтарі Північної пустелі Амарни.

На одному персні був зображений образ давньоєгипетського божества Бєса, якому разом з жіночим аналогом Бєсетом поклонялися як захиснику домашнього господарства. Ці два божества також вважалися захисниками матерів, дітей та дітонародження.

На двох інших перснях написана ієрогліфічна фраза, яка перекладається як "пані двох земель", імовірно, це стосується нижніх і верхніх царств Єгипту.

Фото: facebook.com/tourismandantiq

Тіло жінки було поховано серед невеликої кількості похоронних валів, гробниць, ямних могил – усі датовані 18 династією (1550–1292 до н.е.).

Як розповіла доктор Ганна Стівенс з відділу археології Кембриджського університету, у цьому районі було виявлено низку цінних артефактів та проведено великі реставраційні роботи з різними реліквіями.

До речі, раніше ми писали про те, що вчені виявили гігантських тварин, які населяли Землю 470 млн років тому.

А також розповідали про те, що у Британії випадково виявили цінну реліквію.

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