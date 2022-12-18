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Археологи нашли в Египте золотые украшения, которым более 3500 лет (фото)

Город Амарна в Египте (фото: wikipedia.org)
Автор: Анна Шиканова

Команда археологов обнаружила коллекцию золотых ювелирных украшений в некрополе Телль Ель-Амарна на восточном берегу реки Нил. В коллекции оказалось три перстня и одно ожерелье.

Об этом говорится в публикации Министерства туризма и древностей Египта на Facebook.

Некрополь был местом захоронения города Амарна, построенном в 1346 году до н. э. как столица фараона Эхнатона, 10-го правителя поздней Восемнадцатой династии.

Группа египетских и английских археологов из Кембриджского университета обнаружила захоронение, где находилась молодая женщина. Она была обернута в ткань и циновку из растительных волокон и похоронена с ожерельем и подвесками в форме лепестков.

Фото: facebook.com/tourismandantiq

Еще были найдены три перстня из золота и мыльного камня на месте раскопок на кладбище Северной пустыни Амарны.

На одном перстне был изображен образ древнеегипетского божества Беса, которому вместе с женским аналогом Бесетом поклонялись как защитнику домашнего хозяйства. Эти два божества также считались защитниками матерей, детей и деторождения.

На двух других перстнях написана иероглифическая фраза, которая переводится как "госпожа двух земель", предположительно это относится к нижним и верхним царствам Египта.

Фото: facebook.com/tourismandantiq

Тело женщины было захоронено среди небольшого количества погребальных валов, гробниц, ямных могил - все датированы 18 династией (1550-1292 до н.э.).

Как рассказала доктор Анна Стивенс из отдела археологии Кембриджского университета, в этом районе был обнаружен ряд ценных артефактов и проведены обширные реставрационные работы с различными реликвиями.

Кстати, ранее мы писали о том, что ученые обнаружили гигантских животных, которые населяли Землю 470 млн лет назад.

А также рассказывали о том, что в Британии случайно обнаружили ценную реликвию.

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