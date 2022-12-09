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У Британії випадково знайшли рідкісну реліквію: про що мова (фото)

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П'ятниця 09 грудня 2022 19:35
У Британії випадково знайшли рідкісну реліквію: про що мова (фото) Вважають, що цій знахідці більше 600 років (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Британська медсестра Баффі Бейлі знайшла золото під час своєї останньої прогулянки. Майже на поверхні землі вона побачила мініатюрний золотий артефакт. Після проведення досліджень вчені дійшли висновку, що йому 600 років.

Про це пишуть на сайті Mymodernmet.

Який артефакт виявлено?

Під час прогулянки з чоловіком у північній Англії Баффі знайшла золоту мініатюрну копію Біблії, якій приблизно 600 років. Відомо, що на дозвіллі жінка любить займатися розкопками.

"Я відкопала лише 10 сантиметрів, і вона (знахідка - ред.) була просто там. Я все ще не вірила, що це щось особливе", - сказала Бейлі.

У Британії випадково знайшли рідкісну реліквію: про що мова (фото)

Баффі Бейлі з давньою золотою Біблією (фото: bbc.com)

У Британії випадково знайшли рідкісну реліквію: про що мова (фото)

Ось так виглядає 600-річна Біблія (фото: bbc.com)

Попри свій невеликий розмір, а це пів дюйма, предмет містить неймовірно складні гравюри чоловіка та жінки. Вважається, що це зображеннями святих Леонарда та Маргарити, покровителів пологів.

У Британії випадково знайшли рідкісну реліквію: про що мова (фото)

Гравюри святих у Біблії (фото: bbc.com)

У верхній частині виробу є невеликий отвір, який вказує на те, що шарм можна використовувати як кулон або намистину.

Прикрасу було виявлено неподалік колишньої землі короля Річарда III, тому цілком можливо, що мініатюра належала монарху або комусь із його родини. Раніше в цій же місцевості виявили ще один артефакт.

У Британії випадково знайшли рідкісну реліквію: про що мова (фото)

Підозрюють, що інша знахідка виконана тим же митцем, що й Біблія (фото: mymodernmet.com)

Раніше ми показували результати розкопок у Колізеї. Вчені знайшли, чим харчувалися давні римляни.

А також дивіться, яке дуже повчальне послання нам залишили предки 4 000 років тому.

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