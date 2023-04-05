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Археологи розкопали святилище бога війни з артефактами, яким понад 1500 років (фото)

Археологи показали свої знахідки (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

У Франції археологи знайшли святилище бога Марса, яке датують 4 століттям нашої ери. Поряд із ним вчені виявили римський некрополь із поховальними артефактами, яким понад 1500 років.

Про це повідомляє Heritage Daily.

Що відомо про розкопки

Археологи з Національного інституту превентивних археологічних досліджень продовжують розкопки поблизу Ла-Шапель-де-Фужере, де були знайдені римський некрополь та святилище. Знахідку виявили ще у 1984 році, а у 2018 тут розпочали археологічні дослідження.

Вчені припускають, що святилище присвячене римському богу війни Марсу. Археологи під час розкопок знайшли десятки мечів і наконечників списів, принесених як ритуальні жертвоприношення. Також знайшли невелику статуетку божества.

Спершу Марсу поклонялися як богу родючості, рослинності й дикої природи. Він міг насилати загибель на урожай та худобу або ж навпаки відвернути напасть. Пізніше цього бога почали ототожнювати з грецьким Аресом. Власне тоді Марс став богом війни.

Розкопки на місці святилища (фото: Bastien Simier, INRAP)

Які артефакти знайшли археологи

Команда археологів знайшла залишки меблів, кілька брошок, численні предмети озброєння та набір галльських і римських монет.

Святилище датують ранньоримським періодом. Вчені вважають, що його покинули в 4 столітті нашої ери. Навколо святилища знайшли кілька жител, збудованих із землі та дерева. Там зберігалися предмети побуту та керамічний посуд.

Археологи також розкопали римський некрополь, у якому майже 40 поховань. Їхній вік оцінюють пізньоримським періодом до 5 століття нашої ери.

Там знайшли багато поховальних предметів - срібні браслети, шпильки та ремінні пряжки, скляні намистини, кераміку, перлове намисто, а також сліди від взуття, які досі збереглися.

В одному похованні вчені розкопали кинджал і частини кінської упряжі зі шматочками заліза і бронзи, які використовували для прикраси вуздечки й віжок.

Усі знахідки відправили на зберігання, аби з часом детальніше їх дослідити.

Вік знахідок оцінюють 5 ст. нашої ери (фото:Bastien Simier, INRAP)

Раніше ми розповідали про те, що під Тернополем знайшли ритуальні фігурки, яким 5000 років.

Читайте також про те, що археологи знайшли тисячолітні артефакти лицарів.

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