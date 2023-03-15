Археологи знайшли тисячолітні артефакти лицарів: унікальні фото скарбів

Археологи виявили колекцію артефактів ХІ-ХІІ століття у північно-центральній Польщі. Вчені вважають, що знахідки свідчать про те, на цій території колись був лицарський двір. Також серед артефактів є предмети, які, ймовірно, привезли із Карпатської Русі.

Що саме знайшли археологи

Розкопки проводили у польському селі Даромін, Свентокшиське воєводство. Там археологи знайшли монети, прикраси, предмети побуту, частини кінського спорядження та фрагменти кераміки.

"Монети, зокрема денарій Болеслава Сміливого, прикраси зі срібла, свинцю та мідних сплавів, бронзові хрести, предмети повсякденного вжитку, такі як ножі та кремені, свинцеві та залізні гирі, покриті бронзою, мілітарія та елементи кінного спорядження", - зазначив доктор Марек Флорек з Інституту археології Університету Марії Кюрі.

Серед знахідок також є артефакти, які найімовірніше привезли з регіону Карпатської Русі або ж Прибалтики. А саме - хрести з емалями, каблучки з мідного дроту, срібні прикраси та накладку із зображенням вершника.

Знахідки датують ХІ-ХІІ ст. (фото: Dr Marek Florek)

Чи справді на цьому місці колись був лицарський двір

Доктор Флорек висловлює думку, що в околицях села Даромін в XI-XII столітті міг бути лицарський двір, оскільки деякі знахідки є "елітарними". Це підтверджується наявністю гирьок, покритих бронзою.

Також дослідник зазначає, що з розповідей єврейського купця з Іспанії Ібрагіма ібн Якуба, який у 1060-х роках перебував на території сучасної Польщі, відомо, що Мєшко I мав збирати податки у вигляді ваг і використовувати їх для виплати зарплати своїм людям.

"Тому, якщо в Дароміні в XI-XII століттях існував лицарський двір, їх наявність, а також елементи озброєння та елітні предмети, не повинні дивувати", - наголосив дослідник.

Знахідки датують ХІ-ХІІ ст. (фото: Dr Marek Florek)

Цю теорію також підтверджують свинцева булава та невелике бронзове зображення коня, які також знайшли у селі.

"Булави в ранньому середньовіччі, як і пізніше, були не лише зброєю, а й символом військової могутності. З іншого боку, невелике зображення коня з бронзи, ймовірно, є декоративним елементом так званої шпори лютомирського типу. Такі шпори носили лицарські еліти ранньої держави П’ястів", - розповів Флорек.

Знахідки датують ХІ-ХІІ ст. (фото: Dr Marek Florek)

Археолог виділив серед знахідок свинцевий кулон із зображенням людини з одного боку та невстановленим зображенням з іншого. Дослідник наголосив, що нічого схожого ніколи не знаходили серед стародавніх чи середньовічних артефактів на території Польщі.

Місце розкопок, де колись, ймовірно, був лицарський двір (фото: Dr Marek Florek)