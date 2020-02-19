Археологи обнаружили уникальную находку: она может изменить историю (фото)

Археологи обнаружили скелет неандертальца в пещере в Ираке. Удивительная находка обнаружена учеными на территории места Шанидар в Курдистане. Антропологи предполагают, что останкам около 70 тысяч лет. Его зубы указывают на то, что он умер в среднем возрасте. Интересен тот факт, что кости скелета сохранились в очень хорошем состоянии. Об этом пишет Antiquity.

Археолог Грэм Баркер из Кембриджского университета при этом подчеркнул, что существует множество ранних свидетельств того, что останки намеренно похоронили.

В Иране нашли останки неандертальца (фото: Graeme Barker)

"Из-за хорошо сохранившегося скелета мы можем использовать современные технологии для изучения ДНК и останков. Кроме того, мы сможем определить, был ли похож их обряд погребения на современный", — отметил Паркер.

Первичное сканирование черепа неандертальца уже показало, что самая плотная кость, способная удерживать ДНК, сохранилась и есть шанс провести более глубокие исследования. По словам ученых, такая находка для них большая удача.

Более 50 лет спустя в той же пещере Шанидар антропологи сделали удивительную находку — первый за 20 лет раскопок полный сочлененный скелет неандертальца со всеми признаками преднамеренного захоронения. Тело было уложено в промоину в полу пещеры, промытую водой, которая была специально углублена. Скелет получил название Shanidar Z.