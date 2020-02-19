Археологи виявили унікальну знахідку: вона може змінити історію (фото)

Археологи розкопали скелет неандертальця, який допоможе вивчити ДНК
Археологи виявили скелет неандертальця в печері в Іраку. Дивовижна знахідка виявлена вченими на території місця Шанідар в Курдистані. Антропологи припускають, що останкам близько 70 тисяч років. Його зуби вказують на те, що він помер в середньому віці. Цікавий той факт, що кістки скелета збереглися в дуже хорошому стані. Про це пише Antiquity.
Археолог Грем Баркер з Кембріджського університету при цьому підкреслив, що існує безліч ранніх свідчень того, що останки навмисно поховали.
"Через добре збережений кістяк ми можемо використовувати сучасні технології для вивчення ДНК останків. Крім того, ми зможемо визначити, чи був схожий їхній обряд поховання на сучасний", — зазначив Паркер.
Первинне сканування черепа неандертальця вже показало, що найбільш щільна кістка, здатна утримувати ДНК, збереглася і є шанс провести більш глибокі дослідження. За словами вчених, така знахідка для них велика удача.
Більше 50 років тому в тій же печері Шанідар антропологи зробили дивну знахідку — перший за 20 років розкопок повного зчленованого скелетанеандертальця з усіма ознаками умисного поховання. Тіло було покладено в промоїну в підлозі печери, промиту водою, яка була спеціально заглиблена. Скелет отримав назву Shanidar Z.