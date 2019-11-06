Археологи обнаружили в Украине артефакт для жертвоприношений возрастом более 2,5 тысячи лет (фото)

Археологи обнаружили в Украине удивительный артефакт, которому более 2,5 тысяч лет. Речь идет о находке в Очаковском районе под Николаевом сосуда из Спарты, который в древности использовали при ритуалах для жертвоприношений. Об этом передает Nikolaev24.

Специалисты из археологической экспедиции Института археологии НАН Украины проводили исследования на территории античного города Ольвия.

В частности, на священном участке в честь Афродиты - теменосе - в южной части Верхнего города нашли большое количество посуды, датированной концом V и началом IV века до нашей эры.

Археологи обнаружили под Николаевом артефакт из древней Спарты (Фото: nikolaev24.com.ua)

По словам руководительницы экспедиции, доктора исторических наук Аллы Буйских, древние греки приносили сосуд на культовый участок, и эта посуда использовалась в ритуальных действиях для приношения жерт языческому божеству.

"По традиции, ее не забирали домой и не выбрасывали просто так, потому что она считалась священной. Ее специально били и захоранивали в специальных ямах - "ботросах", - объяснила историк.

При этом на данном участке были исследованы объекты, которые относятся к более раннему периоду. Речь идет о большой землянке прямоугольной формы со скругленными углами со стенами из каменных кладок и хозяйственные ямы. Вместе они образовывали единый хозяйственный комплекс древней Ольвии.

Буйских добавила, что вместе с немецкими учеными из университета Франкфурта-на-Майне были проведены работы в рамках проекта по исследованию пригорода Ольвии.

Археологи обнаружили под Николаевом артефакт из древней Спарты (Фото: nikolaev24.com.ua)

Ученый рассказала, что в этом году удалось обнаружить очень интересное сооружение из саманной глины, которое скорее всего было жилым.

"Это дает основания утверждать, что традиция использования на юге Украины этого стройматериала восходят еще к ольвийской эпохе", - сказала Буйских. Так, до сих пор в соседнем селе Парутино для строительства хозпостроек используют саманную глину.

Историк убеждена, что это является ярким примером "кросс-культурной традиция", которая сохранилась и передавалась различными культурами.

Также она обратила внимание, что фрагмент стены сооружения упал внутрь здания и был засыпан.

"То есть, сооружение законсервировалось в момент разрушения. Это очень редкая ситуация. За 40 лет работы в археологии я столкнулась с этим впервые", - заявила она.

Еще исследователи открыли на территории некрополя несколько ограбленных в древности захоронений. Впрочем, осталась верхняя часть чернолакового лаконского кратера (вероятно "родом" из Спарты). Такой большой сосуд, использовавшейся при жертвоприношениях во время тризн (поминовения усопших), найденный на некрополе впервые.