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Под Полтавой археологи сделали сенсационную находку (видео)

STYLERЖизнь    31.10.2019 - 07:41
Под Полтавой археологи сделали сенсационную находку (видео)
Археологи обнаружили уникальную находку под Полтавой (Коллаж РБК-Украина)

Археологи рассказали, какие интересные предметы были найдены в захоронении

В Полтавской области археологи обнаружили уникальное древнее захоронение, в котором оказались останки двух человек, а также древняя булава и браслет из волчьих клыков. Об этом говорится в сюжете "Сегодня".

Древнее захоронение было обнаружено в селе Бондари Полтавской области. Рядом с останками двух человек была обнаружена каменная булава с бронзовыми элементами. Как отмечают ученые, такая булава свидетельствует о том, что ее владелец был состоятельным человеком.

"Эта булава имела две функции. Как боевая – но для боевой она хорошо сделана, отшлифована. Скорее, это признак власти, скипетр и жезл в одном лице. Тем более что фиксация бронзовыми гвоздями – это так дорого, как сейчас – золотом", - рассказал младший научный сотрудник Института археологии НАН Украины Юрий Башкатов.

Под Полтавой археологи обнаружили древнюю булаву и браслет из волчьих зубов (Видео: YouTube/Сегодня)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что исследователи во Львове обнаружили останки древнего костела, а также кости и посуду. По предварительным данным археологов, находка может принадлежать к крипте костела Пресвятой Богородицы при монастыре тринитариев, который существовал во Львове с 1703 до 1848 года.

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