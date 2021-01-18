Археологи обнаружили орудия, которым 2 миллиона лет

В Восточной Африке археологи обнаружили каменные орудия, которым более двух миллионов лет. Эксперты считают, что эта находка может многое рассказать о жизни людей в древние времена.

При этом это самые старые из артефактов, когда-либо обнаруженных в этом регионе. Об этом сообщает Courthouse News.

Благодаря находке ученые смогли выяснить, что древние люди жили в нестабильной среде. Но у них были необходимые навыки, которые требовались, чтобы привыкнуть к различным климатическим изменениям.

Ученые выяснили, что каменные орудия древние люди делали из гальки и булыжника. Если же им нужно было новое оружие, то они прибегали к использованию обычных булыжников.

Археологи в Африке нашли орудия возрастом 2 миллиона лет (фото: nature.com)

Эксперты говорят, что изучение способов, которыми наши ранние предки смогли адаптироваться к смене климата, может помочь осознать все более насущную необходимость решения проблемы изменения климата в 21 веке.

Напомним, на востоке Индии археологи нашли древний буддийский монастырь. Он находился на вершине холма в Гангской долине. По оценке экспертов, его возраст составляет около тысячи лет.

Ранее исследователь обнаружил загадочную дверь внутри подземной камеры Великой пирамиды в Гизе, которую называют пирамидой Хеопса. Ученые полагают, что она была построена во времена Четвертой династии фараона Хуфу более 4,5 тысячи лет назад.