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Археологи обнаружили древний "смайлик": ему больше четырех тысяч лет

Голанские высоты, Воскресенье 12 июля 2020 18:48
Археологи обнаружили древний "смайлик": ему больше четырех тысяч лет
Археологи нашли древний "смайлик" в Израиле (фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Ученые обнародовали фото древнего "смайлика"

Израильские археологи обнаружили рисунок в виде смайлика на дольменах бронзового века. При этом его возраст может составлять 4 200 лет. Наскальные гравюры нашли на севере Израиля - в Галилее и Голанах.

Археологи говорят, что гравюры нанесены на гробницах бронзового века, но останков в них обнаружено не было. При этом многие изображения уникальны. Об этом сообщает Times of Israel.

Одно из таких изображений – это древний "смайлик". Это изображение вырезано на камне и выглядит как человеческое лицо. Эксперты считают, что две коротких линии показывают глаза, а длинная линия ниже – это рот.

Археологи обнаружили древний &quot;смайлик&quot;: ему больше четырех тысяч лет

Археологи нашли древний "смайлик" в Израиле (фото: timesofisrael.com)

Археологи предполагают, что "смайлик" является рукотворным. При этом расположение линий и форма самого камня похожа на форму человеческого лица. Это может быть единственным в своем роде древним произведением искусства.

Ученные никогда не находили ничего подобного. При том, что дольмены встречаются им достаточно часто. Пока не ясно, для чего камень превратили в "смайлик". Может он был культовым символом.

Напомним, что в Турции археологи обнаружили затерянное древнее царство. Древние иероглифы описывали военную победу местного правителя над Фригией - царством, одним из царей которого был знаменитый Мидас.

Ранее археологи разгадали тайну скифского воина.

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