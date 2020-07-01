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В Турции обнаружили затерянное древнее царство: фото находок

STYLERНовости науки    01.07.2020 - 22:02
В Турции обнаружили затерянное древнее царство: фото находок
В Турции нашли свидетельства древнего царства (коллаж: РБК-Украина)

Археологи сделали потрясающую находку в одном из курганов в Турции

В Турции археологам удалось сделать невероятное открытие. Во время исследования древнего кургана Тюркмен-Карахойюк к ним подошел местный фермер и сказал, что неподалеку углубили канал и обнаружили камень со странными надписями.

Ученые заинтересовались находкой и, как оказалось, не зря. Надписи на этой глыбе сделаны задолго до нашей эры, пишет ScienceAlert.

"Сразу стало ясно, что это было древним, и мы узнали язык, на котором он был написан - лувийский, используемый в эпоху бронзы и железа в этом районе", - рассказал Джеймс Осборн из Чикагского университета.

Иероглифы на каменной блоке перевели и узнали, что они описывают военную победу местного правителя над Фригией - царством, одним из царей которого был знаменитый Мидас. По легенде он превращал в золото все, к чему касался.

Интересно, что еще в 2017-м в этом же регионе были найдены остатки какого-то древнего поселения и множество керамики. Тогда было непонятно, к какой цивилизации они принадлежали, но новая находка может все изменить.

В Турции обнаружили затерянное древнее царство: фото находок

Камень, рассказавший ученым о неизвестном царстве (фото: sciencealert.com)

"Каменные отметки также содержали специальный иероглиф, символизирующий, что сообщение о победе пришло от другого царя, человека по имени Хартапу. Иероглифы говорят о том, что Мидас был захвачен войсками Хартапу", - говорится в статье.

Важно, что ни о правителе под этим именем, ни о царстве, которым он управлял до этого времени было почти ничего неизвестно. Тем не менее, камень предполагает, что гигантский курган Тюркмен-Карахойюк, возможно, был столицей Хартапу.

"Мы понятия не имели об этом царстве", - говорит Осборн. В одно мгновение у нас появилась новая информация о Ближнем Востоке железного века".

В Турции обнаружили затерянное древнее царство: фото находок

Камни с надписями обнаруженные в кургане (фото: sciencealert.com)

Археологи говорят, что впереди у них еще много работы и новых потрясающих находок.

"Внутри этого кургана будут дворцы, памятники, дома" - предполагает Осборн.

К слову, недавно археологи разгадали тайну скифского воина, который оказался 13-летней девочкой.

Ранее мы писали, что в Мексике нашли древнее сооружение майя длинной 1,4 километров. Находке удивились даже ученые.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новости Украины археология
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