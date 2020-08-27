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Археологи обнаружили древний город, который упоминается в Библии

Автор: Анна Шиканова

Археологи нашли в Израиле руины древнего города, где Иисус совершал чудеса

Археологи раскопали на Голанских высотах у реки Иордан древний город, о котором упоминается Библии. Согласно записям, руины принадлежать библейскому городу Вифсаиду, где Иисус накормил пять тысяч человек, ходил по воде и исцелил слепого.

Специалисты вели раскопки довольно продолжительное время, и практически через 30 лет поисков они обнаружили руины древнего города всего в миле от Галилейского моря. Об этом пишет издание Daily Mail.

Профессор Рами Арава из Университета Небраски сообщил, что древний город, где Иисус совершал свои чудеса, действительно существует.

"Древние источники выдвигают несколько требований для идентификации Вифсаиды. Находки в Эль-Телле убедили не только меня, но и всю группу экспертов", - заявил Арава и добавил, что римский историк Тит Флавий Иосиф описывал местонахождение Вифсаиды в своих трудах. Он писал, что город находился на нижних Голанах, недалеко от устья реки Иордан.

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Археологи раскопали древний город, где Иисус совершал чудеса (Фото: dailymail.co.uk)

Именно там археологи и обнаружили руины старого города, рыболовные снасти, старый храм, который был построен в честь Джулии, жены римского императора Августа. Деревня была заброшена в 4 веке и по Библии, Иисус ее проклял, так как с ней обращались еще хуже, чем с Содомом.

Некоторые специалисты считают, что группа археологов наткнулась на самом деле на бывший военный лагерь. Для того чтобы получить доказательства своих теорий, группе придется продолжить свои исследования, но летом 2020 года продолжать раскопки стало невозможно, так как Эль-Телль был сильно затоплен.

Напомним, ранее мы писали о том, что на месте уникального святилища в Украине обнаружили уникальные артефакты.

А также рассказывали о том, что ученые сделали громкое заявление о Стоунхендже.

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