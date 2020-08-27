Археологи виявили стародавнє місто, яке згадується в Біблії

Археологи розкопали на Голанських висотах біля річки Йордан древнє місто, про яке згадується в Біблії. Згідно із записами, руїни належати біблійному місту Вифсаїду, де Ісус нагодував п'ять тисяч людей, ходив по воді та зцілив сліпого.

Фахівці вели розкопки досить тривалий час, і практично через 30 років пошуків вони виявили руїни стародавнього міста всього в милі від Галілейського моря. Про це пише видання Daily Mail.

Професор Рамі Арава з Університету Небраски повідомив, що древнє місто, де Ісус здійснював свої чудеса, дійсно існує.

"Стародавні джерела висувають кілька вимог для ідентифікації Віфсаїди. Знахідки в Ель-Теллі переконали не тільки мене, але і всю групу експертів", - заявив Арава і додав, що римський історик Тит Флавій Йосип описував місце Віфсаїди у своїх працях. Він писав, що місто знаходилося на нижніх Голанах, недалеко від гирла річки Йордан.

Археологи розкопали древнє місто, де Ісус здійснював чудеса (Фото: dailymail.co.uk)

Саме там археологи виявили руїни старого міста, рибальські снасті, старий храм, який був побудований на честь Джулії, дружини римського імператора Августа. Село була закинута в 4 столітті та за Біблією, Ісус її прокляв, через те, що з нею поводилися ще гірше, ніж з Содомом.

Деякі фахівці вважають, що група археологів натрапила на насправді на колишній військовий табір. Для того, щоб отримати докази своїх теорій, групі доведеться продовжити свої дослідження, але влітку 2020 року продовжувати розкопки стало неможливо, оскільки Ель-Телль був сильно затоплений.

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