Самая древняя монета в Украине: на месте уникального святилища нашли важные артефакты

Археологи нашли артефакты на месте святилища под Николаевом (коллаж РБК-Украина)

Археологи рассказали об обнаруженных под Николаевом артефактах

Под Николаевом на археологических раскопках на месте античного святилища нашли амулет, которому около 2,5 тысячи лет, а также самую древнюю на территории Украины монету.

В этой экспедиции принимают участие юные исследователи из детской археологической школы Николаевского областного центра национально-патриотического воспитания, туризма и краеведения учащейся молодежи. Об этом передает "Суспільне".

Им удалось обнаружить средиземноморскую раковину-амулет, ориентировочно датированный VI столетием до нашей эры.

Также молодые археологи нашли керамику, остатки жертвенных животных, наконечники стрел, монеты в форме дельфина городов Борисфенида и Ольвия, посвященные богу Аполлону.

Раскопки проводят возле села Викторовка в Березанском районе, где было древнегреческое святилище. Как говорится в научном журнале "Краеведение", изданном в 2018 году, конструкция этого святилища и ритуалы, которые на нем проводились, является своеобразным феноменом античной традиции культового строительства и религиозных верований. Они не находят себе аналогий не только в регионе, но и на всей территории эллинской ойкумены, материалы исследований которой доступны ученым.

Исследователи установили два этапа функционирования античного поселения: первая половина VI - первая треть V вв. до н.э. и последняя треть IV - первая половина III вв. до н.э.

На раскопках античного святилища под Николаевом нашли амулет, древние монеты и прочие артефакты (фото: suspilne.media)

"Это самая древняя монета на территории Украины - монета-стрелка, посвященная богу Аполлону - врачу, который был верховным божеством местного пантеона. Другие монеты, уже более поздние: монеты-дельфины, посвященные богу Аполлону Дельфинию. Набор наконечников стрел, и некоторые образцы керамики", - сказал ученый.

По его словам, целью нынешнего исследования является раскрытие одного из жертвенников Викторовского святилища. Он представляет собой большую зольную насыпь с останками животных, которых приносили в жертву, посудой, "и возможно будут даже человеческие погребения, как у нас было в прошлых годах".

Видео: Под Николаевом археологи нашли важные артефакты на месте древнего святилища

Ранее сообщалось, что ученые под Мариуполем нашли захоронения предков киммерийцев в кургане, который старше пирамиды Хеопса.

Напомним также, недавно археологи нашли в некрополе под Полтавой захоронения скифской элиты с тайником.