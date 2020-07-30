Ученые сделали громкое заявление о Стоунхендже: больше не тайна

Стоунхендж (фото: pixabay.com)

Исследователи выяснили, откуда взялись массивные камни, которые образуют Стоунхендж

Ученые выяснили происхождение массивных камней, которые образуют Стоунхендж, и смогли разгадать одну из главных загадок, окружающих это мегалитическое сооружение (кромлех) в графстве Уилтшир в Великобритании.

Археологи и геологи провели несколько столетий, обсуждая происхождение материалов, которые использовались для постройки культовой неолитической достопримечательности, и наконец смогли добиться важного результата. Статья об исследовании опубликована в журнале Science Advances.

Используя ряд химических анализов, авторы исследования предоставляют довольно убедительные доказательства того, что огромные валуны сооружения были получены из места, называемого Уэст-Вудс, примерно в 25 километрах от самого памятника. Об этом пишет FLScience.

Стоунхендж содержит камни разных типов и размеров. Основная архитектура памятника состоит из огромных сланцевых мегалитов, обычно известных как сарсены, в то время как множество мелких камней, называемых голубыми камнями, также встречаются по всему каменному кругу. Предполагается, что кромлех изначально содержал около 80 сарсенов, хотя сейчас на месте сохранилось только 52.

Предыдущие исследования прояснили, что многие из голубых камней были перенесены в различные точки их происхождения, причем некоторые из них были перевезены строителями Стоунхенджа на расстояние более 200 километров из мест в Уэльсе.

В то же время до сих пор оставалось неясным, откуда взялись сарсены - существовало множество предположений, но мало реальных доказательств относительно происхождения этих колоссальных валунов. Чтобы окончательно разгадать тайну, исследователи использовали метод, называемый портативной рентгенофлуоресцентной спектрометрией, для анализа химического состава оставшихся сарсенов. Их также сравнили друг с другом, чтобы определить степень их химической вариабельности.

Выяснилось, что 50 из 52 сарсенов имели общий химический состав, что указывает на одно место происхождения. Чтобы точно определить эту общую точку, авторы исследования сравнили геохимическую подпись одного из этих камней со знаками других сарсенов со всей Британии. Так им удалось идентифицировать Уэст-Вудс (расположен к северу от Стоунхенджа) как источник массивных камней.

При всем этом появляются и другие вопросы, на которые авторы исследования затрудняются пока ответить: откуда взялись остальные 2 сарсена (известные как Камень 26 и Камень 160) и где их "родина".

С другой стороны, результаты этого исследования подтверждают, что другие 50 сарсенов, вероятно, все были доставлены на место одновременно. Что позволяет предположить, что они были собраны во время одной фазы строительства. А это опровергает предыдущую теорию о том, что сначала воздвигли один сарсен, а остальные были привезены издалека позднее.

Несмотря на последние открытия, касающиеся истории Стоунхенджа, ученые до сих пор не могут подтвердить, кто построил древний памятник и какой цели он служил.

Ранее мы писали о том, что в этом году Летнее солнцестояние в Стоунхендже впервые показывали онлайн.

Напомним, недавно стало известно, как выглядел человек 8 тысяч лет назад, и ученые показали видео.