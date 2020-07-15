Археологи нашли на легендарной Мамай-Горе культовые скифские ямы IV века до н.э. (фото)

Археологи обнаружили во время раскопок на Мамай-Горе под Запорожьем удивительные древние артефакты и останки, исследовав 9 комплексов, среди которых 7 культовых скифских ям (IV век до нашей эры).

Об этом говорится в сообщении сообщества "Мамай-Гора" в Facebook.

Исследователи поделились результатами работы за 12 дней и раскопок в одном из крупнейших в Европе могильнике. В древних комплексах удалось найти ногайское захоронение с нетипичным для этих кочевников ориентированием.

Также был обнаружен фрагмент половецкого рва, или культовая яма - но для подтверждения еще необходимы дальнейшие исследования комплекса.

В скифских ямах исследователи также нашли:

фрагменты жаровни (сковороды)

курант (растиральник)

фрагменты венчика большой корчаги, орнаментированной пальцевыми зацепами;

кости крупного и мелкого рогатого скота, обломок челюсти хищного животного;

горшок с редкостным декором, украшенный буккелями (шишечками), из которых на сосуде сохранились два.

"Горшок был поврежден еще в древности, шейка и венчик отсутствуют, поэтому, к сожалению, не можем восстановить его высоту", - рассказали археологи.

Мамай-Гора - археологический памятник мирового значения, который постепенно сползает в Каховское водохранилище. Этот крупный могильник называют легендарным, так как разведанные памятники тут охватывают период в 8 тысяч лет: эпохи энеолита, бронзы, раннего железного века, средневековья.

Археологи обнаружили на Мамай-Горе древние комплексы и культовые скифские ямы с артефактами (фото: facebook.com/mamaigora)

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