Археологи знайшли на легендарній Мамай-Горі культові скіфські ями IV століття до н.е. (фото)

Археологи виявили під час розкопок на Мамай-Горі під Запоріжжям дивовижні древні артефакти і останки, дослідивши 9 комплексів, серед яких 7 культових скіфських ям (IV століття до нашої ери).

Про це йдеться в повідомленні спільноти "Мамай-Гора" у Facebook.

Дослідники поділилися результатами роботи за 12 днів і розкопок в одному з найбільших в Європі могильнику. У стародавніх комплексах вдалося знайти ногайське поховання з нетиповим для цих кочівників орієнтуванням.

Також був виявлений фрагмент половецького рову, або культова яма - але для підтвердження ще необхідні подальші дослідження комплексу.

У скіфських ямах дослідники також знайшли:

фрагменти жаровні (пательні)

курант (розтиральник)

фрагменти вінчика великої корчаги, орнаментованої пальцевими защепами;

кістки великої та малої рогатої худоби, уламок щелепи хижої тварини;

горщик з рідкісним декором, прикрашений буккелями (шишечками), з яких на посудині збереглися два.

"Горщик був пошкоджений ще в давнину, шийка та вінце відсутні, тому, на жаль, не можемо відновити його висоту", - розповіли археологи.

Мамай-Гора - археологічна пам'ятка світового значення, яка поступово сповзає в Каховське водосховище. Цей великий могильник називають легендарним, оскільки розвідані пам'ятники тут охоплюють період у 8 тисяч років: епохи енеоліту, бронзи, раннього залізного віку, середньовіччя.

Археологи виявили на Мамай-Горі стародавні культові комплекси та скіфські ями з артефактами (фото: facebook.com/mamaigora)

Раніше повідомлялося, що археологи розгадали таємницю скіфського воїна, який виявився 13-річною дівчинкою.

Також ми писали про те, що нещодавно археологи оголосили про наукову сенсацію після того, як під Львовом знайшли стародавні "поля поховань".