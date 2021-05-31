Археологи знайшли артефакт з біблійної битви, якому тисячі років
Археологи виявили кістяний наконечник стріли, який можливо був випущений захисниками стародавнього филистимського міста Гаті (територія Ізраїлю) під час останнього бою, описаного в Біблії.
Про це повідомляє Live Science.
Відповідно до єврейської Біблії, цар, на ім'я Азаїл правил царством Арам приблизно з 842 р. до н.е. до 800 м до н.е. Він завоював Гат (також відомий як Телль-ес-Сафі) перед походом на Єрусалим.
Кістяний наконечник стріли (фото: livescience.com)
"Азаїл, цар Арама, пішов і напав на Геф і захопив його. Потім він повернувся, щоб напасти на Єрусалим", - йдеться в Книзі Царств.
Археологічні розкопки в Гаті показали, що масові руйнування відбулися в кінці дев'ятого століття до нашої ери.
У Біблії говориться, що Азаїл завоював Геф, де жили філістимляни (вороги ізраїльтян). Єврейська Біблія описує Гат як будинок Голіафа, гігантського воїна, вбитого царем Давидом.
Місце знахідки (фото: livescience.com)
Археологи розповіли, що на вістрі стріли був перелом. Передбачається, що наконечник стріли влучив у ціль. Даний артефакт міг бути виготовлений в майстерні в Гаті. Тоді майстри намагалися зробити якомога більше зброї, яка допомогла б захистити місто.
У той час люди робили наконечники стріл з кісток великої рогатої худоби, тому що матеріал був легко доступний. Крім того, для виготовлення не потрібно було багато часу.
Нагадаємо, в кургані над українським "Стоунхенджем" знайшли останки сарматського воїна з тризною. Під Дніпром археологи знайшли стародавній кромлех - великий мегалітичний комплекс, вік якого становить близько 5-5,5 тисяч років.
Ми також писали про те, що під Полтавою на будівництві дороги знайшли містичний артефакт, якому 2 тисячі років. Йдеться про підвіску у вигляді жука-скарабея. Прикрасу виготовили майже дві тисячі років тому в сарматські часи.