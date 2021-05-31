Археологи знайшли артефакт з біблійної битви, якому тисячі років

Археологи виявили кістяний наконечник стріли, який можливо був випущений захисниками стародавнього филистимського міста Гаті (територія Ізраїлю) під час останнього бою, описаного в Біблії.

Відповідно до єврейської Біблії, цар, на ім'я Азаїл правил царством Арам приблизно з 842 р. до н.е. до 800 м до н.е. Він завоював Гат (також відомий як Телль-ес-Сафі) перед походом на Єрусалим.

Кістяний наконечник стріли (фото: livescience.com)

"Азаїл, цар Арама, пішов і напав на Геф і захопив його. Потім він повернувся, щоб напасти на Єрусалим", - йдеться в Книзі Царств.

Археологічні розкопки в Гаті показали, що масові руйнування відбулися в кінці дев'ятого століття до нашої ери.

У Біблії говориться, що Азаїл завоював Геф, де жили філістимляни (вороги ізраїльтян). Єврейська Біблія описує Гат як будинок Голіафа, гігантського воїна, вбитого царем Давидом.

Місце знахідки (фото: livescience.com)

Археологи розповіли, що на вістрі стріли був перелом. Передбачається, що наконечник стріли влучив у ціль. Даний артефакт міг бути виготовлений в майстерні в Гаті. Тоді майстри намагалися зробити якомога більше зброї, яка допомогла б захистити місто.

У той час люди робили наконечники стріл з кісток великої рогатої худоби, тому що матеріал був легко доступний. Крім того, для виготовлення не потрібно було багато часу.