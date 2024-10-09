Археологи возле Львова нашли уникальный музыкальный инструмент, которому более 5000 лет

Львовские археологи нашли у Винников ценные находки эпохи неолита - IV тыс. до н.э. Оказалось, что в этой местности жили люди около 5500 лет назад.

Что удалось найти исследователям и какую ценность имеют раскопки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение департамента архитектуры и градостроительства ЛОВА в Facebook.

Команда археологов проводила исследование древнейшего укрепленного поселения эпохи неолита, которое находится на горе Лисовка недалеко от города Винники. Люди, проживавшие на этом городе 5500 лет назад, были представителями культуры воронкообразной посуды.

Чтобы изучить это древнее поселение, ученые заложили две раскопки общей площадью 140 квадратных метров. На месте раскопок они обнаружили так называемую "глинянку" - место, из которого выбирали глину для изготовления посуды, обмазывания стен домов и других нужд.

Руководитель экспедиции, старший научный сотрудник отдела археологии Института украиноведения им. Крипьякевич Андрей Гавинский отметил, что этот найденный объект очень необычен.

Древние жители Лисовки нуждались в большом количестве сырья и добывали глину не с краю поселения, как обычно, а посередине, где должна быть свободная общественная площадь. Фактически они изменили традиционную планировочную структуру поселка.

"Это большой котлован с неровными контурами и дном глубиной 40-50 см. Его раскрыли не полностью, зафиксировали только северную часть, которая в пределах раскопа имела размеры 5×12 м. Подобные карьеры на поселениях воронкообразной культуры практически не встречаются, считается, что такие производственные ячейки закладывались вне поселков. Однако наши исследования показали, что в отдельных обстоятельствах может быть по-другому", - добавил Гавинский.

Возле Львова нашли предметы, которым более 5500 лет (фото: facebook.com/architecturelvivregion)

Этот глиняный котлован был заполнен разными предметами, потому что жители поселка использовали его как свалку. Но исследователи обнаружили в яме обломки битой посуды - несколько тысяч фрагментов, изделия из кремня и камня, остатки костей животных.

Но самой ценной находкой стала фигурка бычка и погремушка яйцевидной формы. Зооморфная скульптура бычка из глины стала первой найденной пластикой в среде воронкообразной посуды и ученые ее связывают с влиянием соседней трипольской культуры.

Это фигурка-чаша, которая имела углубление и судя по всему, у нее что-то наливали для питья или ритуалов. Возможно, использовали в качестве миникадила.

Еще одна интересная находка - яйцевидное глиняное тарахкальце с двумя глиняными шариками внутри. Яйцо считалось символом жизни во всех культурах и его могли использовать для ритуальных действий, отпугивания злых духов или развлечения детей. Фактически это прототип музыкального инструмента, который издавал звуки определенной тональности.

"В неолитических культурах Европы таких изделий крайне мало, а на территории Украины, в культуре воронкообразной посуды, они обнаружены впервые", - добавил Гавинский.

Возле Львова нашли предметы, которым более 5500 лет (фото: facebook.com/architecturelvivregion)

"Сейчас это поселение в Винниках является одним из основных для изучения культуры воронкообразной посуды на территории Украины и Польши. Его уникальность заключается в исключительном состоянии сохранения, мощности культурного слоя, наличии фортификационных укреплений, функционировании хозяйственной, духовной сфер, наличии взаимоотношений с трипольским миром", - рассказал руководитель археологической группы.