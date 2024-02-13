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Арестович, який втік з України, "засвітився" у Монако (відео)

Монако, Вівторок 13 лютого 2024 11:10
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Арестович, який втік з України, "засвітився" у Монако (відео) Фото: Олексій Арестович (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова

Скандальний Олексій Арестович, який втік з України, помічений у Монако біля одного з казино.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео "Української правди".

Де побачили Арестовича

Арестович прогулювався у компанії невідомого чоловіка в районі Монте Карло, відомого своїми казино.

З кадрів видно, що Арестович помітив зйомку, і це викликало в нього обурення. Він почав апелювати, наголошуючи, що "зйомка без дозволу заборонена".

Виїзд Арестовича з України

Днями раніше NGL.media оприлюднив розслідування щодо виїзду екс-радника Офісу президента з країни. За їхніми даними, ще 4 вересня 2023 року йому вдалося перетнути кордон за допомогою листа від української розвідки.

Зазначається, що з початку повномасштабної війни Арестович неодноразово виїжджав за межі України, але завжди повертався.

Зазначимо, що після виїзду з країни Арестович зробив низку скандальних заяв, включаючи заклик до укладення миру між Україною та Росією. Також він висловив ідею подати спільний позов проти країн Заходу, вважаючи, що ці держави "нам винні".

До речі, у Буданова відреагували на скандал з виїздом Арестовича за кордон.

До цього Арестович назвав росіян "героями" на "Антивоєнній конференції" в Естонії.

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Олексій Арестович
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