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Сбежавший из Украины Арестович "засветился" в Монако (видео)

Монако, Вторник 13 февраля 2024 11:10
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Сбежавший из Украины Арестович "засветился" в Монако (видео) Фото: Алексей Арестович (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова

Скандальный Алексей Арестович, сбежавший из Украины, замечен в Монако возле одного из казино.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео Украинской правды.

Где увидели Арестовича

Арестович прогуливался в компании неизвестного мужчины в районе Монте Карло, известного своими казино.

На кадрах видно, что Арестович заметил съемку, и это вызвало у него негодование. Он начал апеллировать, подчеркивая, что "съемка без разрешения запрещена".

Выезд Арестовича из Украины

На днях ранее NGL.media обнародовал расследование по выезду экс-советника Офиса президента из страны. По их данным, еще 4 сентября 2023 ему удалось пересечь границу с помощью письма от украинской разведки.

С начала полномасштабной войны Арестович неоднократно выезжал за пределы Украины, но всегда возвращался.

Отметим, что после выезда из страны Арестович сделал ряд скандальных заявлений, включая призыв к заключению мира между Украиной и Россией. Также он высказал идею подать общий иск против стран Запада, считая, что эти государства "нам должны".

Кстати, у Буданова отреагировали на скандал с выездом Арестовича за границу.

До этого Арестович назвал россиян "героями" на "Антивоенной конференции" в Эстонии.

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Алексей Арестович
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