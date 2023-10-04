Арестович назвав росіян "героями" на "Антивоєнній конференції" в Естонії
Колишній радник Офісу Президента Олексій Арестович потрапив у скандал, виступивши на "Форумі вільної Росії" в Естонії та назвавши "хороших росіян" "героями".
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію у Facebook письменниці з РФ Каті Марголіс.
Деталі скандалу з Олексієм Арестовичем
Під час "5-ї Антивоєнної Конференції" форуму "Вільної Росії" Арестович почав свою промову зі слів "ви герої", маючи на увазі росіян.
"Ви герої", почав Арестович свою промову. І далі провів дешевий сеанс нарцисічної психотерапії - з посиланнями до ісламу та орнітології. Ви не повинні відгукуватись "Героям слава" на слова "Слава Україн". Арестович побачив у цьому дресирування та примус", - написала письменниця.
За словами Каті Марголіс, Арестович сказав, що від нього хотіли почути.
"Герої виявляється це російські ліберали, які сидять у залі, які абсолютно не зобов'язані ... та нічого не зобов'язані. Вони проти Пу, а значить хороші і якщо тільки вони голосніше про це крякати, весь світ негайно кинеться їм в обійми і побіжить відкривати ворота Раю. Так казав Заратустра, вибачте, Арестовичу, - резюмувала вона.
Олексій Арестович виступив перед росіянами (фото: Facebook/Катя Марголіс)
Також письменниця зазначила, що жінки після виступу Арестовича "утекли робити з ним селфі".
У коментарях користувачі відреагували на виступ Арестовича та зазначили, що "можливо у нього якась місія".
- Арестович був у ударі. Дуже хочеться вірити, що він виконує якусь "розвідницьку місію", а не сам по собі та для себе ганебитися.
- Щодо Арестовича. Остапа сильно понесло, так. Не можна на такій швидкості входити у круті повороти. Можна просто не розрахувати.
- Арестовича щось заносить дедалі сильніше.