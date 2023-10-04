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Арестович назвав росіян "героями" на "Антивоєнній конференції" в Естонії

Естонія, Середа 04 жовтня 2023 09:37
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Арестович назвав росіян "героями" на "Антивоєнній конференції" в Естонії Фото: Олексій Арестович (facebook.com/assistantschool)
Автор: Людмила Жукова

Колишній радник Офісу Президента Олексій Арестович потрапив у скандал, виступивши на "Форумі вільної Росії" в Естонії та назвавши "хороших росіян" "героями".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію у Facebook письменниці з РФ Каті Марголіс.

Деталі скандалу з Олексієм Арестовичем

Під час "5-ї Антивоєнної Конференції" форуму "Вільної Росії" Арестович почав свою промову зі слів "ви герої", маючи на увазі росіян.

"Ви герої", почав Арестович свою промову. І далі провів дешевий сеанс нарцисічної психотерапії - з посиланнями до ісламу та орнітології. Ви не повинні відгукуватись "Героям слава" на слова "Слава Україн". Арестович побачив у цьому дресирування та примус", - написала письменниця.

За словами Каті Марголіс, Арестович сказав, що від нього хотіли почути.

"Герої виявляється це російські ліберали, які сидять у залі, які абсолютно не зобов'язані ... та нічого не зобов'язані. Вони проти Пу, а значить хороші і якщо тільки вони голосніше про це крякати, весь світ негайно кинеться їм в обійми і побіжить відкривати ворота Раю. Так казав Заратустра, вибачте, Арестовичу, - резюмувала вона.

Арестович назвав росіян &quot;героями&quot; на &quot;Антивоєнній конференції&quot; в ЕстоніїОлексій Арестович виступив перед росіянами (фото: Facebook/Катя Марголіс)

Також письменниця зазначила, що жінки після виступу Арестовича "утекли робити з ним селфі".

У коментарях користувачі відреагували на виступ Арестовича та зазначили, що "можливо у нього якась місія".

  • Арестович був у ударі. Дуже хочеться вірити, що він виконує якусь "розвідницьку місію", а не сам по собі та для себе ганебитися.
  • Щодо Арестовича. Остапа сильно понесло, так. Не можна на такій швидкості входити у круті повороти. Можна просто не розрахувати.
  • Арестовича щось заносить дедалі сильніше.

До речі , Ігор Кондратюк різко висловився про Арештовича.

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Олексій Арестович росіяни