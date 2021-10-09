Арахамия о скандальной Третьяковой: "она моральная личность"

По словам Арахамии, его коллега по фракции на самом деле "моральная личность".

"Честно говоря, она моральная личность. Я не понимаю, может, там был кризис большой за последние несколько дней - очень напряженно все работали. Может, с этим связано. Я еще не общался с ней дополнительно, после того, как это появилось", - сказал Арахамия в прямом эфире.

Он не считает, что Третьякову нужно увольнять лишь за то, что она "что-то сказала".

"Человек что-то сказал… Ну, это неприемлемо - то, что она сказала. Но нельзя (увольнять) за слова. Глава комитета - это же менеджерская должность. Если она решит сама уйти, то мы, конечно, поддержим. Но ломать через колено эту ситуацию мы не будем", - резюмировал Арахамия.

Отметим, что это уже не первый скандал, вызванный высказываниями Третьяковой. Так, в прошлом году нардеп во время вебинара в Киевской школе экономики сказала, что в семьях, которые рассчитывают на материальную помощь от государства, дети рождаются "очень низкого качества".



Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" Михаил Саакашвили назвал истину причину, почему он уехал в Грузию, несмотря на угрозу заключения.



Также в эфире мэр Киева Виталий Кличко резко высказался об обязательной вакцинации жителей столицы.



Еще в студии рассказали, почему украинцы не хотят вакцинироваться от коронавируса.



Тогда же эксперт ЮНИСЕФ в Украине Екатерина Булавинова ответила: почему есть медики, которые отказывают от вакцинации? Рассказала про мифы о вакцинации и поделилась, кому действительно нельзя делать прививки.



Неделю назад Юлия Тимошенко возмутилась относительно расходов на Трускавец для "слуг народа".



Кроме того, предлагаем вам послушать мнение Савика Шустера относительно того, когда в Украине исчезнет коррупция.