Арахамія про скандальну Третьякову: "вона моральна особистість"

За словами Арахамії, його колега по фракції насправді "моральна особистість".

"Чесно кажучи, вона моральна особистість. Я не розумію, може, там була криза велика за останні кілька днів - дуже напружено всі працювали. Може, з цим пов'язано. Я ще не спілкувався з нею додатково, після того, як це з'явилося", - сказав Арахамія в прямому ефірі.

Він не вважає, що Третьякову потрібно звільняти лише за те, що вона "щось сказала".

"Людина щось сказала... Ну, це неприйнятно - те, що вона сказала. Але не можна (звільняти) за слова. Голова комітету - це ж менеджерська посада. Якщо вона вирішить сама піти, то ми, звичайно, підтримаємо. Але ламати через коліно цю ситуацію ми не будемо", - резюмував Арахамія.

Зазначимо, що це вже не перший скандал, викликаний висловлюваннями Третьякової. Так, минулого року нардеп під час вебінару в Київській школі економіки сказала, що в сім'ях, які розраховують на матеріальну допомогу від держави, діти народжуються "дуже низької якості".



Нагадаємо, у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" Михайло Саакашвілі назвав істину причину, чому він поїхав до Грузії, не дивлячись на загрозу ув'язнення.



Також у ефірі мер Києва Віталій Кличко різко висловився про обов’язкову вакцинацію мешканців столиці.



А у студії розповіли, чому українці не хочуть вакцинуватися від коронавірусу.



Тоді ж експерт ЮНІСЕФ в Україні Катерина Булавінова відповіла: чому є медики, які відмовляють від вакцинації? Також розвіяла міфи про вакцинацію і розповіла, кому дійсно не можна робити щеплення.



Тиждень тому Юлія Тимошенко обурилася щодо витрат на Трускавець для "слуг народу".



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