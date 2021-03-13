Арахамія перепросив за порушення ПДР в центрі Києва: винен - заплатив

Давид Арахамія прокоментував своє порушення ПДР в центрі Києва і розповів, що вже сплатив штраф за припаркований автомобіль на пішохідному переході під світлофором недалеко від Офісу президента.

Про це народний депутат і голова фракції "Слуга народу" розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" .

Політик зазначив, що сам був за кермом позашляховика Toyota Land Cruiser, оскільки не користується послугами державного водія. А на "зебрі" залишив машину, бо не помітив розмітки через сніг у столиці, який припорошив асфальт, і не був розчищений комунальниками.

"Був сніг, і я не бачив зовсім розмітки. Там, де я припаркувався, звідти саме виїжджав автомобіль. Я фактично став на місце, де був вже з порушенням (припаркований) автомобіль", - розповів Арахамія.

Нардеп додав, що своїм діям не може знайти виправдань, і перепросив за неправильну парковку джипа.

"У мене немає виправдань... Я користуюся своїм автомобілем і сам завжди за кермом. Тому, як будь-який водій, можу іноді порушувати (ПДР). Коли порушую, звичайно, плачу штрафи", - заявив він

Депутат у своєму Facebook подякував патрульній поліції та пообіцяв наступного разу бути уважніше.

У своєму повідомленні він додав пост першого заступника начальника департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького з реакцією на інцидент. Правоохоронець поінформував, що на нардепа склали адмінпротокол, а сам винуватець порушення ПДР сплатив штраф на місці за допомогою електронного термінала. В мережі також показали відповідний чек.

Арахамія розповів про сплачений штраф за порушення ПДР (фото: скрін поста facebook.com/david.braun.50951)

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