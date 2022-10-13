Аптеки відновлюють роботу на звільненій території Харківській області: адреси і контакти

У відомстві вказали список аптечних закладів, які знову запрацювали на Харківщині.

Балаклія:

вул. Жовтнева, 37, приміщення 2

вул. Жовтнева, 31А (аптека має відкритися до кінця тижня)

Ізюм:

вул. Київська, 13Е

вул. Гагаріна, 18/2

вул. Московська, 29А

Барвінкове:

вул. Центральна, 12

вул. Центральна, 23

Великий Бурлук:

вул. Леніна, 13, к.1

Малинівка:

вул. Євдокії Ткаченко, 2А

Печеніги:

вул. Харківська, 74А

Савинці:

вул. 20 Гвардійської дивізії, 9

Шевченкове:

вул. Бубліченко, 15, КНП "Шевченківська ЦРЛ", хірургічний корпус, аптечний пункт

вул. Паркова, 17/9

У міністерстві додали, що зараз триває робота по відновленню діяльності інших аптечних закладів у Харківській області. Інформація про відкриття з'явиться на офіційних ресурсах МОЗ.

Також можна звертатися за додатковою інформацією щодо роботи аптечних пунктів за такими телефонами:

067 951 6405 - Грабар Марина Юріївна, заступниця начальника відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

097 22 048 33 - Чубар Оксана Петрівна, головний спеціаліст відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.