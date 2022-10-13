Аптеки відновлюють роботу на звільненій території Харківській області: адреси і контакти

На деокупованій території Харківської області відновлюється робота аптек, де жителі звільнених ЗСУ міст та селищ зможуть отримати необхідні ліки.
Про це 13 жовтня передали у прес-службі міністерства охорони здоров'я України.
У відомстві вказали список аптечних закладів, які знову запрацювали на Харківщині.
Балаклія:
Ізюм:
Барвінкове:
Великий Бурлук:
Малинівка:
Печеніги:
Савинці:
Шевченкове:
У міністерстві додали, що зараз триває робота по відновленню діяльності інших аптечних закладів у Харківській області. Інформація про відкриття з'явиться на офіційних ресурсах МОЗ.
Також можна звертатися за додатковою інформацією щодо роботи аптечних пунктів за такими телефонами:
067 951 6405 - Грабар Марина Юріївна, заступниця начальника відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
097 22 048 33 - Чубар Оксана Петрівна, головний спеціаліст відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
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