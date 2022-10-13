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Аптеки відновлюють роботу на звільненій території Харківській області: адреси і контакти

Фото: аптеки запрацювали у звільнених містах Харківської області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

На деокупованій території Харківської області відновлюється робота аптек, де жителі звільнених ЗСУ міст та селищ зможуть отримати необхідні ліки.

Про це 13 жовтня передали у прес-службі міністерства охорони здоров'я України.

У відомстві вказали список аптечних закладів, які знову запрацювали на Харківщині.

Балаклія:

  • вул. Жовтнева, 37, приміщення 2
  • вул. Жовтнева, 31А (аптека має відкритися до кінця тижня)

Ізюм:

  • вул. Київська, 13Е
  • вул. Гагаріна, 18/2
  • вул. Московська, 29А

Барвінкове:

  • вул. Центральна, 12
  • вул. Центральна, 23

Великий Бурлук:

  • вул. Леніна, 13, к.1

Малинівка:

  • вул. Євдокії Ткаченко, 2А

Печеніги:

  • вул. Харківська, 74А

Савинці:

  • вул. 20 Гвардійської дивізії, 9

Шевченкове:

  • вул. Бубліченко, 15, КНП "Шевченківська ЦРЛ", хірургічний корпус, аптечний пункт
  • вул. Паркова, 17/9

У міністерстві додали, що зараз триває робота по відновленню діяльності інших аптечних закладів у Харківській області. Інформація про відкриття з'явиться на офіційних ресурсах МОЗ.

Також можна звертатися за додатковою інформацією щодо роботи аптечних пунктів за такими телефонами:

067 951 6405 - Грабар Марина Юріївна, заступниця начальника відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

097 22 048 33 - Чубар Оксана Петрівна, головний спеціаліст відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Раніше у Національній службі здоров'я пояснили, що українці мають зробити у лікаря для отримання допомоги.

Нагадаємо також, перед цим ми писали, що як отримати безплатну допомогу у приватних лікарнях.

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