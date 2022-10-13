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Аптеки возобновляют работу на освобожденной территории Харьковской области: адреса и контакты

Фото: аптеки заработали в освобожденных городах Харьковской области (Виталий Носач, РБК-украина)
Автор: Владимир Костырин

На деоккупированной территории Харьковской области возобновляется работа аптек, где жители освобожденных ВСУ городов и поселков смогут получить необходимые лекарства.

Об этом 13 октября передали в пресс-службе министерства здравоохранения Украины.

В ведомстве указали список аптечных заведений, которые снова заработали на Харьковщине.

Балаклея:

  • ул. Октябрьская, 37, помещение 2
  • ул. Октябрьская, 31А (аптека должна открыться до конца недели)

Изюм:

  • ул. Киевская, 13Е
  • ул. Гагарина, 18/2
  • ул. Московская, 29А

Барвенково:

  • ул. Центральная, 12
  • ул. Центральная, 23

Большой Бурлук:

  • ул. Ленина, 13, к.1

Малиновка:

  • ул. Евдокии Ткаченко, 2А

Печенеги:

  • ул. Харьковская, 74А

Савинцы:

  • ул. 20 Гвардейской дивизии, 9

Шевченково:

  • ул. Бубличенко, 15, КНП "Шевченковская ЦРБ", хирургический корпус, аптечный пункт
  • ул. Парковая, 17/9

В министерстве добавили, что сейчас продолжается работа по возобновлению деятельности других аптечных заведений в Харьковской области. Информация об открытии появится на официальных ресурсах Минздрава.

Также можно обращаться за дополнительной информацией о работе аптечных пунктов по таким телефонам:

067 951 6405 - Грабарь Марина Юрьевна, заместитель начальника отдела государственного контроля в сфере обращения лекарственных средств, медицинской продукции и обращения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

097 22 048 33 - Чубарь Оксана Петровна, главный специалист отдела государственного контроля в сфере обращения лекарственных средств, медицинской продукции и обращения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Ранее в Национальной службе здоровья обїяснили, что украинцы должны сделать у врача для получения помощи.

Напомним также, перед этим мы писали, что как получить бесплатную помощь в частных больницах.

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