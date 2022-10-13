Аптеки возобновляют работу на освобожденной территории Харьковской области: адреса и контакты

На деоккупированной территории Харьковской области возобновляется работа аптек, где жители освобожденных ВСУ городов и поселков смогут получить необходимые лекарства.
Об этом 13 октября передали в пресс-службе министерства здравоохранения Украины.
В ведомстве указали список аптечных заведений, которые снова заработали на Харьковщине.
Балаклея:
Изюм:
Барвенково:
Большой Бурлук:
Малиновка:
Печенеги:
Савинцы:
Шевченково:
В министерстве добавили, что сейчас продолжается работа по возобновлению деятельности других аптечных заведений в Харьковской области. Информация об открытии появится на официальных ресурсах Минздрава.
Также можно обращаться за дополнительной информацией о работе аптечных пунктов по таким телефонам:
067 951 6405 - Грабарь Марина Юрьевна, заместитель начальника отдела государственного контроля в сфере обращения лекарственных средств, медицинской продукции и обращения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.
097 22 048 33 - Чубарь Оксана Петровна, главный специалист отдела государственного контроля в сфере обращения лекарственных средств, медицинской продукции и обращения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.
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