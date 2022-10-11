Що українці повинні зробити у лікаря для отримання допомоги: важливе пояснення

В Україні кожен пацієнт має зареєструватися в Реєстрі електронної системи охорони здоров'я. Для цього людині достатньо обрати собі сімейного лікаря, терапевта чи педіатра для дитини.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я України у Telegram .

Зокрема, при укладенні декларації лікар вносить дані про пацієнта в ЕСОЗ і таким чином реєструє в реєстрі.

Лікарю необхідні такі дані про пацієнта:

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

прізвище, ім’я, по батькові;

дата та місце народження;

адреса фактичного місця проживання або перебування;

реквізити документа, що посвідчує особу;

номер телефону, адреса електронної пошти;

контакти довіреної особи при настанні екстреного випадку з пацієнтом;

Також після внесення даних пацієнт перевіряє їх на відсутність помилок.

Якщо помилок немає, то лікар накладає на створений у Реєстрі запит свій електронний підпис. Відтоді запит потрапляє в центральну базу даних та отримує унікальний номер - він і є ідентифікатором пацієнта в реєстрі.

Окрім того, за допомогою Реєстру електронної системи охорони здоров'я лікар може виписати пацієнту електронний рецепт на ліки.

На час воєнного стану лікарям дозволили виписувати рецепти як в електронній, так і паперовій формі. Якщо лікар не має доступу до ЕСОЗ він може виписати паперовий рецепт, що завірений підписом та печаткою.

Крім того, лікар може виписувати паперовий рецепт на прохання пацієнта.