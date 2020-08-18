В аптеках Киева мошенники нагло обворовывают людей: парочка попала на видео

В Софиевской Борщаговке, что за Окружной дорогой Киева, промышляют опытные мошенники, которые нагло обворовывают людей. Парочка воров попалась на видео во время "работы" в одной из аптек.

Кадры со схемой обмана опубликовал в Facebook Киев Оперативный с просьбой опознать мужчину и женщину.

"Внимание! Розыск! Эта молодая пара зашла в аптеку, набрали товар, а потом, когда рассчитывались, технически "подломали" 500-гривневую купюру, забрали остальные, товар и ушли. Может кто-то знает их? Село Софиевская Борщаговка", - подписано видео.

На кадрах молодые и прилично одетые женщина и мужчина уверенно отрабатывают налаженную схему. Она забалтывает фармацевта и заламывает деньги. Он стоит рядом для прикрытия.

В аптеке "работают" опытные мошенники (видео: facebook.com/KyivOperativ)

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