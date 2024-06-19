Апсайклінг: 7 ідей, як дати старому одягу нове життя

Пофарбуйте блузки, сукні та спідниці

Світлі речі з часом можуть потьмяніти, особливо якщо не сортувати їх при пранні. Найпростіший варіант - це перефарбувати їх.

Наразі вибір засобів для фарбування текстилю різноманітний, особливо в художніх магазинах - існують яскраві флуорисцентні фарби, кольори, які світяться в темряві, фарба в спреях, а також фарба-порошок, яка просто додається під час прання.

Перешийте штани в шорти

Якщо ви вже не збираєтеся носити джинси певного крою, проте все ще шкодуєте розпрощатися з ними - ви можете вкоротити їх до шортів. До того ж не обов'язково підшивати краї - їх можна залишити трендово необробленими.

Створіть аксесуари для волосся

Як і старі футболки та блузи з приємного матеріалу, так і зайву тканину після вкорочення джинсів можна використати для виготовлення аксесуарів для волосся, наприклад, пов'язок-бандан - або м'яких гумок, зшивши прямокутний шматок тканини "трубочкою" та зашивши краї, помістивши всередину швейну гумку.

Зшийте сумку чи рюкзак

Це чудовий спосіб створити аксесуар бажаного розміру з будь-якої тканини, або їхнього поєднання - і будь-якого вигляду, починаючи з сумок-майок. А якщо не любите шити, найпростішу сумку можна створити, створивши маленькі китиці на нижній частині виробу, а потім зав'язати їх.

Зробіть з одягу ковдру або подушки

Якщо у вас є старий одяг, який викликає приємну ностальгію, змушуючи постійно відкладати його викидання - з нього можна зробити практичний плед, ковдру або подушки, створивши з клаптиків унікальний візерунок.

Перетворіть шкарпетки на грілки або іграшку-антистрес

Старі довгі шкарпетки можуть продовжити свою роботу у вигляді грілки ручної роботи для м'язів і суглобів. Для цього їх необхідно наповнити сухим рисом, додати кілька крапель улюбленої ефірної олії, і зав'язати або зашити відкритий кінець.

Для використання такої грілки її слід злегка нагріти - наприклад, на батареї або здалеку феном. Крім цього, можна зробити іграшку-антистрес, якщо наповнити цупку шкарпетку борошном або дрібною крупою.

Зробіть шарф зі старого светра

Розтягнуті светри можуть перетворитися на затишні шарфи. Для простого варіанту, шарфа-комірця, необхідно лише відрізати нижню половину светра і трохи підшити край.

А для класичного шарфа шарф слід розрізати на смужки потрібної довжини - і також підшити краї для акуратності.