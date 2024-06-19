Апсайклинг: 7 идей, как дать старой одежде новую жизнь

Покрасьте блузки, платья и юбки

Светлые вещи с течением времени могут потускнеть, особенно если не сортировать их при стирке. Самый простой вариант - это перекрасить их.

Сейчас выбор средств для окрашивания текстиля разнообразен, особенно в художественных магазинах - существуют яркие флуорисцентные краски, светящиеся в темноте цвета, краска в спреях, а также краска-порошок, которая просто добавляется во время стирки.

Перешейте штаны в шорты

Если вы уже не собираетесь носить джинсы определенного кроя, однако все еще жалеете расстаться с ними - вы можете укоротить их до шорт. К тому же не обязательно подшивать края - их можно оставить трендово необработанными.

Создайте аксессуары для волос

Как и старые футболки и блузы из приятного материала, так и лишнюю ткань после укорачивания джинсов можно использовать для изготовления аксессуаров для волос, например, повязок-бандан - или мягких резинок, сшив прямоугольный кусок ткани "трубочкой" и зашив края, поместив внутрь швейную резинку.

Сшейте сумку или рюкзак

Это отличный способ создать аксессуар желаемого размера из любой ткани, или их сочетания - и любого вида, начиная с сумок-майек. А если не любите шить, простейшую сумку можно создать, создав маленькие кисточки на нижней части изделия, а затем завязать их.

Сделайте из одежды одеяло или подушки

Если у вас есть старая одежда, которая вызывает приятную ностальгию, заставляя постоянно откладывать ее выбрасывание - из нее можно сделать практичный плед, одеяло или подушки, создав из лоскутов уникальный узор.

Превратите носки в грелки или игрушку-антистресс

Старые длинные носки могут продолжить свою работу в виде грелки ручной работы для мышц и суставов. Для этого их необходимо наполнить сухим рисом, добавить несколько капель любимого эфирного масла и завязать или зашить открытый конец.

Для использования такой грелки ее следует слегка нагреть - например, на батарее или издалека феном. Кроме этого, можно сделать игрушку-антистресс, если наполнить плотный носок мукой или мелкой крупой.

Сделайте шарф из старого свитера

Растянутые свитера могут превратиться в уютные шарфы. Для простого варианта шарфа-воротничка необходимо лишь отрезать нижнюю половину свитера и немного подшить край.

А для классического шарфа шарф следует разрезать на полоски нужной длины - и также подшить края для аккуратности.