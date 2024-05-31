Змити бруд та мікроби: чи треба прати нові речі після купівлі

Здавалося б якщо ви купуєте новий одяг, або на секонд-хендах де він проходить дезінфекцію, то речі абсолютно чисті і попередньо прати їх не потрібно. Однак, є певні ситуації, в яких необхідна додаткова обробка.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Southern Living .

Чи можна захворіти від нового одягу

Джамі Л. Міллер, медичний директор дерматологічної клініки Vanderbilt Health One Hundred Oaks зауважує, що захворіти від нового одягу чи постільної білизни можна вкра рідко.

Навіть після того, як одяг в роздрібному магазині приміряла інша людина, ризик отримати інфекційне захворювання неймовірно малий, і по суті відсутній, якщо одяг новий..

Але навіть у цьому випадку експерти вказують, що є безліч причин для того, щоб кинути свої нові покупки в пральну машину.

Чому варто прати одяг перед носінням

Незакріплений барвник зіпсує інший одяг

Насамперед незакріплені барвники можуть зіпсувати решту вбрання. Карен К. Леонас, професор текстильних наук в Університеті штату Північна Кароліна, зазначає, що під час виробництва одягу барвники не завжди відразу "вбираються" в тканину.

Тож якщо барвник залишається на поверхні і одяг вдягають поверх або під інші речі (наприклад, шовкова блузка під піджаком і т.д.), він може перейти на їхню тканину, невідворотно забарвивши.

До того ж прати новий одяг теж треба обережно: ті ж самі "вільні" барвники на новій червоній сорочці, наприклад, можуть перетворити вашу стару улюблену білу блузку на рожеву.

Алергія на барвник

Існує також питання щодо хімічних речовин, які використовуються в процесі виробництва одягу.

За словами експертів, найчастіше це стосується синтетичних волокон, таких як поліестер і нейлон, але навіть на натуральні волокна може бути нанесена фарба.

Припускають, що люди з чутливою шкірою або люди, які мають специфічні алергії, ймовірно, можуть страждати від незакріплених барвників і хімічних речовин.

Через це контакт невипраного одягу зі шкірою може викликати висипання, сухість, свербіж та інші види неприємних реакцій.

Мікроби під час зберігання одягу

Одяг проходить довгий і складний ланцюг постачання, де компоненти одягу надходять з багатьох джерел, а кінцевий виріб проходить через багато рук, що може призвести до потрапляння різних бактерій, грибків, бруду та комах.

Чи треба прати новий одяг (ілюстрація: Freepik)

Іноді одяг, що імпортується, може провести тривалий час в транспортних контейнерах. Цей може призвести до неприємних наслідків, наприклад, на одязі може з'явитися пліснява, особливо у спекотну, вологу погоду.

Попри те, що магазини-замовники можуть проводити обробку одягу, щоб знищити не лише мікроби, а й будь-які сумніви, варто лише відправити до прання нові речі.

Бактерії та захворювання попередніх покупців

Однак, мабуть, найнеприємніше - це людські бактерії, які можуть причепитися до , здавалося б, нового одягу.

Неможливо знати, хто приміряв одяг до того, як ви його купили, тому не можете знати про мікроби на його шкірі, носі, роті.

Як вказує Джамі Л. Міллер, результати дослідження бактерій і вірусів, які залишаються на одязі після того, як його приміряли, виявляли, що найчастіше залишаються фекальні бактерії та назальні віруси

Воші, короста і навіть постільні клопи також можуть жити на одязі кілька днів. Хоча одяг в магазині можуть оброблювати паром, найкращий варіант, щоб запобігти проблемам - випрати нові речі.