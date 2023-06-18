Швидко наводимо лад у шафі з одягом і позбавляємося непотрібного: 9 простих кроків

Шафи з одягом дуже швидко перетворюються на склади речей, які ми не носимо і, швидше за все, використовувати вже не будемо. Через це знайти необхідний одяг стає важко, ми не пам'ятаємо, що у нас є на кожен сезон і хочеться позбутися зайвого мотлоху.

Які 9 простих кроків допоможуть вам швидко навести лад у шафі та позбутися непотрібних речей – читайте нижче.

Одяг по сезонам

Чітко розділіть весь одяг за сезонами. Відкладіть зимовий, літній та демісезонний який використовуєте навесні та восени. Якщо ваша шафа дозволяє - зробіть три окремі секції, щоб у вас зимові светри не були впереміш із футболками.

А є й інший лайфхак: зимові речі на літо перемо, складаємо та прибираємо на антресоль. Восени – міняємо, і на антресоль прибираємо літній одяг, а зимовий знову складаємо на нижню полицю.

Одяг за категоріями

Розділіть одяг за категоріями. Усі футболки – в одну стопку, майки – в іншу, спідниці – окремо, штани – окремо. Це допоможе організувати гардероб та швидко знайти потрібну річ.

А найважливіше - ви чітко розумітимете, що вам не потрібна 156 спідниця або майка, а значить ви не будете витрачати на ці речі гроші.

Правило одного року

Деякі фахівці з оптимізації рекомендують правило одного року (або 6 місяців), щоб позбавитися зайвих речей. Відкладіть убік весь одяг, який ви за останні 12 місяців жодного разу не вдягли.

Тут є важливий аспект. Якщо ви були у від'їзді, у вас змінився гардероб тимчасово (через хворобу, вагітність, ви сильно схудли або погладшали, обставини не дозволяли носити деякі речі й так далі) - то ретельно переберіть такий одяг. Можливо, наступного сезону він знову стане для вас актуальним.

Правило одного року (або 6 місяців) не стосується вечірніх суконь, костюмів та іншого одягу для різноманітних заходів.

Забудьте про свої колишні розміри

У кожної людини в шафі є стопка одягу на випадок "якщо схудну" або "якщо погладшаю". Якщо йдеться про джинси або штани, або інший повсякденний одяг - просто купіть потрібного розміру, а від старого позбавтеся.

Гарна літня сукня може стати стимулом скинути кілька зайвих кг, але якщо ваша вага чи параметри змінилися через вікові причини, то немає сенсу тримати в шафі джинси зі шкільного випуску, яким вже 15 років. Краще звільнити місце під щось актуальніше і за розміром.

Починайте з малого

Якщо ви не знаєте, з чого почати або вам страшно за один день розібрати всю шафу, почніть з однієї полиці в шафі. Наступного дня розберіть ще одну полицю.

Така система вас не вимотає і не перевантажить, а через кілька днів вся шафа буде розібрана.

Використовуйте коробки та ящики

Для порядку у шафі з одягом можна використовувати ящики та коробки. У них можна складати речі, які ви використовуєте рідко.

Також варто розкласти по ящиках білизну, колготки, шкарпетки. Можна поставити окрему скриньку для спортивного одягу, одягу для пляжу і так далі. На кожну коробку можна наклеїти картинку чи табличку.

Використовуйте вішалки

Для речей, які не варто складати у шафу, використовуйте вішалки. Це стосується не лише верхнього одягу, піджаків чи костюмів. Повісьте на "плічка" блузки, сукні, сорочки, штани, сарафани.

Так ви не тільки збережете форму речей і уникнете їх пом'ятості, але й звільните місце у шафі.

Позбавтеся зайвого

У вас утворилася купа або кілька пакетів з одягом, який вам не потрібний і постає питання - що з ним робити?

Можна влаштувати розпродаж – наприклад, типу гаражного сейлу. Або зробити фото та виставити на продаж на спеціалізованих сайтах або в соціальних мережах.

Усі речі у хорошому стані можна віддати волонтерам – для нужденних. Тут важливо, щоб речі були цілі, без плям і випрані. Розсортуйте, складіть у коробки та відвезіть у пункт прийому.

Не заповнюйте шафу під зав'язку

Постарайтеся не завантажувати свою шафу по саму зав'язку, завжди залишайте місце для нових речей, адже ви кожен сезон намагаєтесь оновлювати гардероб.

Візьміть у звичку робити ревізію в шафі раз на сезон, перед початком наступного. Так вам буде легше визначити, які речі вам точно не потрібні.