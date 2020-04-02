ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Гороскоп: этим знакам Зодиака нужно быть очень осторожными в апреле

STYLERЖизнь    02.04.2020 - 21:34
Гороскоп: этим знакам Зодиака нужно быть очень осторожными в апреле
Гороскоп на апрель 2020 (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи назвали знаки Зодиака, которых в апреле ждут серьезные испытания

Гороскоп на апрель 2020 в целом обещает спокойный месяц, у многих решатся бытовые и финансовые проблемы, наладятся личные отношения, но без дополнительных эмоциональных всплесков и мелких неурядиц не обойдется.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым стоит в апреле быть особенно осторожными, так как возможны сильные потрясения.

Телец

В апреле придется разрываться сразу в нескольких направлениях и решать одновременно много задач. Могут возникнуть проблемы на работе – от сокращения выплат до увольнения, поэтому звезды рекомендуют вести себя осторожно. Постарайтесь экономить и жить в соответствии с доходами. В авантюрах и крупных финансовых проектах участвовать не рекомендуется. Возможны конфликты в личной жизни и на фоне общих проблем, основной темой станут траты и бюджет. Постарайтесь проявить дипломатичность и не конфликтовать, чтобы сохранить хотя бы минимальную гармонию в семье.

Лев

В апреле может наступить критическая ситуация с работой и здоровьем, так как вы привыкли постоянно быть в движении и совершенно себя не беречь. Астрологи рекомендуют потратить освободившееся время на полноценный отдых, а если с работы вас не уволили и отпуск не дали – кардинально изменить свой график. Нужно найти время для отдыха, сна и наслаждений, так как эмоциональное и физическое выгорание может довести до больницы.

Скорпион

Звезды сулят сложный период и нужно проявить максимум внимательности и осторожности, чтобы не вырулить на черную полосу. Проблемы могут охватить все сферы жизни – работу, личную жизнь, душевное состояние и финансы. Есть риск потерять работу, рассорится с друзьями и серьезно обидеть любимого человека. Всему виной будет личный кризис у Скорпионов и неуверенность в собственных силах. Избавьтесь от лишних мыслей, поговорите с кем-нибудь и освободите себя от груза. Только так станет понятно, как все исправить и в какую сторону двигаться.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи назвали знаки Зодиака, которым в апреле выпадет уникальный шанс все изменить.

Им не страшен даже коронавирус: астролог назвал самые сильные знаки Зодиака Гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю, с 30 марта по 5 апреля
Новости Украины гороскопзнаки Зодиакаастрологи
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь