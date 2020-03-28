Эти знаки Зодиака обогатятся в апреле: точный прогноз астрологов

Гороскоп 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Финансовый гороскоп от астрологов сулит трем знакам Зодиака невероятную удачу в апреле

Гороскоп 2020 сулит некоторым знакам Зодиака невероятное финансовое везение в апреле. Каким представителям зодиакального круга повезет с деньгами в средине весны - в материале Styler.

Овен

Астрологи считают, что Овен добьется высот благодаря своим интеллектуальным способностям. Логическое мышление сможет привести Овна к нужным умозаключениям, что позволит понять, в каком направлении стоит двигаться для обогащения. Ну а вот интуиции лучше не доверять, она может указать неправильное направление.

Рак

Аналитические способности Рака обостряться до предела, что поможет ему увидеть золотую жилу там, где многие просто пройдут мимо. Рак сможет разработать отличный план, и на основе крупиц информации сделать правильный вывод. Ум Рака станет его лучшим орудием и основным залогом победы.

Стрелец

Залогом успеха Стрельца станет его внутреннее чутье. Астрологи советуют ему прислушаться к собственной интуиции, ведь в апреле сама Вселенная будет способствовать обогащению Стрельца. Если он давно хотел испытать свою удачу в лотерее, средина весны как нельзя лучше подойдет для этого.

Ранее мы писали, каким знакам Зодиака в апреле стоит позаботиться о здоровье, которое может пошатнуться в средине весны.