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Астрологи назвали главных везунчиков апреля: выпадет уникальный шанс

STYLERЖизнь    31.03.2020 - 21:08
Астрологи назвали главных везунчиков апреля: выпадет уникальный шанс
Гороскоп 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Гороскоп на апрель поведает о самых везучих знаках Зодиака

Гороскоп 2020 в апреле сулит некоторым знакам Зодиака невероятное везение и успех уже с первых дней месяца. Кому звезды будут благоволить в любви, деньгах, работе и здоровье - в прогнозе астрологов на Styler.

Телец

Телец с первых дней апреля будет переполнен энергии, которая позволит ему свернуть горы. Но астрологи советуют начать с малого - навести порядок в своем жилище. Когда вы расставите все по местам, поймете, что для вас самое главное, и в каком направлении стремиться. Возможно, это будет идея для собственного бизнеса, а может быть и новые отношения.

В апреле Тельцы, которые не могли решиться открыть свои чувства любимому человеку, смогут открыться. Нужные слова, сказанные в нужное время, способны будут изменить его жизнь.

Рак

Рак будет неотразим вдвойне - его сногсшибательная харизма и уверенность в себе покорит всех. Энергия у Рака в средине апреля будет бить фонтаном. Благодаря этому он имеет шанс переделать массу разных дел. Единственное, что может сильно ему помешать, - это нетерпение и излишняя торопливость.

Если Раку удастся довести начатое до конца, то дивиденты в виде прибыли, признания или дорогих подарков последуют уже очень скоро.

Лев

Лев будет обладать особым магнетизмом, который будет привлекать к нему внимание окружающих. Звезды гороскопа советуют Льву использовать это в своих интересах. В апреле можно будет завести знакомство с нужными людьми и заручиться их поддержкой.

Уже со средины месяца дела у Льва уверенно пойдут в гору. В первую очередь это касается таких сфер, как бизнес, деньги, работа, учеба, а также больших домашних проектов, вроде ремонта.

Ранее мы писали, какие вещи категорически запрещено хранить в доме, поскольку это сулит потерю денег.

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