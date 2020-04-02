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Гороскоп: цим знакам Зодіаку потрібно бути дуже обережними в квітні

STYLERЖиття    02.04.2020 - 21:34
Гороскоп: цим знакам Зодіаку потрібно бути дуже обережними в квітні
Гороскоп на квітень 2020 (Колаж РБК-Україна)

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яких у квітні чекають серйозні випробування

Гороскоп на квітень 2020 в цілому обіцяє спокійний місяць, у багатьох розв'яжуться побутові та фінансові проблеми, налагодяться особисті відносини, але без додаткових емоційних сплесків і дрібних негараздів не обійдеться.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким варто у квітні бути особливо обережними, оскільки можливі сильні потрясіння.

Телець

У квітні доведеться розриватися відразу в декількох напрямках і вирішувати одночасно багато завдань. Можуть виникнути проблеми на роботі – від скорочення виплат до звільнення, тому зірки рекомендують поводитися обережно. Постарайтеся економити та жити відповідно до доходів. В авантюрах і великих фінансових проєктах участі приймати не рекомендується. Можливі конфлікти в особистому житті й на тлі загальних проблем, основною темою стануть витрати та бюджет. Постарайтеся проявити дипломатичність і не конфліктувати, щоб зберегти хоча б мінімальну гармонію в родині.

Лев

У квітні може наступити критична ситуація з роботою і здоров'ям, через те, що ви звикли постійно бути в русі й абсолютно себе не берегти. Астрологи рекомендують витратити час на повноцінний відпочинок, а якщо з роботи вас не звільнили та відпустку не дали – кардинально змінити свій графік. Потрібно знайти час для відпочинку, сну і насолод, бо емоційне і фізичне вигоряння може довести до лікарні.

Скорпіон

Зірки обіцяють складний період і потрібно проявити максимум уважності та обережності, щоб не вирулити на чорну смугу. Проблеми можуть охопити всі сфери життя – роботу, особисте життя, душевний стан і фінанси. Є ризик втратити роботу, посвариться з друзями та серйозно образити кохану людину. Всьому виною буде особиста криза у Скорпіонів і невпевненість у власних силах. Позбавтеся від зайвих думок, поговоріть з ким-небудь і звільніть себе від вантажу. Тільки так стане зрозуміло, як все виправити й в яку сторону рухатися.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи назвали знаки Зодіаку, яким у квітні випаде унікальний шанс все змінити.

Їм не страшний навіть коронавірус: астролог назвав найбільш сильні знаки Зодіаку Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на тиждень, з 30 березня по 5 квітня
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