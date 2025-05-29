Apple здивує товщиною? У мережі показали iPhone 17 Pro Max із новим корпусом (відео)

Якщо увага більшості буде прикута до iPhone 17 Air - найтоншої моделі в історії Apple з товщиною всього 5,6 мм, то старший флагман піде в протилежному напрямку. iPhone 17 Pro Max, навпаки, стане помітно товщим і важчим за свого попередника.

Для порівняння:

iPhone 16 Pro Max - 8,25 мм

iPhone 17 Pro Max - 8,725 мм

Новий відеоролик, опублікований інсайдером Majin Bu на платформі X, демонструє макет iPhone 17 Pro Max з усіх боків. У короткому 33-секундному кліпі видно, як змінилися габарити майбутнього флагмана.

З чуток, збільшення товщини пов'язане з потужнішим акумулятором - імовірно, Apple впровадить у новинку акумулятори нового типу, щоб компенсувати зростаючі запити користувачів до автономності.

Очікується, що вся лінійка iPhone 17 буде представлена у вересні.