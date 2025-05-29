Apple удивит толщиной? В сети показали iPhone 17 Pro Max с новым корпусом (видео)

Если внимание большинства будет приковано к iPhone 17 Air - самой тонкой модели в истории Apple с толщиной всего 5,6 мм, то старший флагман пойдет в противоположном направлении. iPhone 17 Pro Max, напротив, станет заметно толще и тяжелее своего предшественника.

Для сравнения:

iPhone 16 Pro Max - 8,25 мм

iPhone 17 Pro Max - 8,725 мм

Новый видеоролик, опубликованный инсайдером Majin Bu на платформе X, демонстрирует макет iPhone 17 Pro Max со всех сторон. В коротком 33-секундном клипе видно, как изменились габариты будущего флагмана.

По слухам, увеличение толщины связано с более мощным аккумулятором - вероятно, Apple внедрит в новинку аккумуляторы нового типа, чтобы компенсировать растущие запросы пользователей к автономности.

Ожидается, что вся линейка iPhone 17 будет представлена в сентябре.