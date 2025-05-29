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Apple удивит толщиной? В сети показали iPhone 17 Pro Max с новым корпусом (видео)

В сети появилось видео будущего флагмана Apple (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Павел Колесник

Apple готовит к осеннему анонсу линейку iPhone 17, и, похоже, компания делает ставку не только на ультратонкие корпуса. В Сети появилось видео, демонстрирующее увеличенные габариты iPhone 17 Pro Max - самого мощного смартфона линейки.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на профильный сайт 9to5Mac.

Если внимание большинства будет приковано к iPhone 17 Air - самой тонкой модели в истории Apple с толщиной всего 5,6 мм, то старший флагман пойдет в противоположном направлении. iPhone 17 Pro Max, напротив, станет заметно толще и тяжелее своего предшественника. 

Для сравнения: 

  • iPhone 16 Pro Max - 8,25 мм 
  • iPhone 17 Pro Max - 8,725 мм 

Новый видеоролик, опубликованный инсайдером Majin Bu на платформе X, демонстрирует макет iPhone 17 Pro Max со всех сторон. В коротком 33-секундном клипе видно, как изменились габариты будущего флагмана. 

По слухам, увеличение толщины связано с более мощным аккумулятором - вероятно, Apple внедрит в новинку аккумуляторы нового типа, чтобы компенсировать растущие запросы пользователей к автономности. 

Ожидается, что вся линейка iPhone 17 будет представлена в сентябре

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