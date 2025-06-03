Apple завершує цикл iOS 18: що увійде в фінальне оновлення 18.6 і коли чекати релізу

З моменту виходу iOS 18.5 минуло вже три тижні, проте Apple досі не випустила першу бета-версію iOS 18.6.
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на профільний ресурс MacRumors розповідає, що відомо про iOS 18.6 і коли очікується її вихід.
За даними інсайдерів, інженери Apple почали внутрішнє тестування iOS 18.6 ще наприкінці березня. Однак точні терміни появи першої бета-версії залишаються неясними. Якщо подивитися на історію попередніх релізів:
Таким чином, iOS 18.6 цілком може повторити сценарій минулого року - і бути представленою вже після WWDC 2025. Передбачається, що публічний реліз відбудеться до середини липня.
За інформацією журналіста Bloomberg Марка Гурмана, в iOS 18.6 з'явиться підтримка Apple Intelligence у Китаї. При цьому, як повідомляється, деякі функції працюватимуть на базі локальних ШІ-сервісів, зокрема - Alibaba і Baidu.
Крім цього, оновлення, найімовірніше, принесе з собою виправлення помилок і оновлення безпеки. На радикальні зміни розраховувати не варто - iOS 18.6, найімовірніше, стане останнім дрібним апдейтом перед запуском нової операційної системи.
На WWDC 2025, яка відбудеться вже наступного тижня, Apple, за чутками, представить відразу iOS 26 замість очікуваної iOS 19. Це пов'язано з новим підходом компанії до нумерації програмних версій. Перша бета нової ОС для розробників вийде практично відразу після презентації 9 червня, а фінальний реліз очікується у вересні.
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