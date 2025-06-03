Apple завершает цикл iOS 18: что войдет в финальное обновление 18.6 и когда ждать релиз

С момента выхода iOS 18.5 прошло уже три недели, однако Apple до сих пор не выпустила первую бета-версию iOS 18.6.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на профильный ресурс MacRumors рассказывает, что известно об iOS 18.6 и когда ожидается ее выход.
По данным инсайдеров, инженеры Apple начали внутреннее тестирование iOS 18.6 еще в конце марта. Однако точные сроки появления первой бета-версии остаются неясными. Если посмотреть на историю предыдущих релизов:
Таким образом, iOS 18.6 вполне может повторить сценарий прошлого года - и быть представленной уже после WWDC 2025. Предполагается, что публичный релиз состоится к середине июля.
По информации журналиста Bloomberg Марка Гурмана, в iOS 18.6 появится поддержка Apple Intelligence в Китае. При этом, как сообщается, некоторые функции будут работать на базе локальных ИИ-сервисов, в частности - Alibaba и Baidu.
Кроме этого, обновление, скорее всего, принесет с собой исправления ошибок и обновления безопасности. На радикальные изменения рассчитывать не стоит - iOS 18.6, скорее всего, станет последним мелким апдейтом перед запуском новой операционной системы.
На WWDC 2025, которая пройдет уже на следующей неделе, Apple, по слухам, представит сразу iOS 26 вместо ожидаемой iOS 19. Это связано с новым подходом компании к нумерации программных версий. Первая бета новой ОС для разработчиков выйдет практически сразу после презентации 9 июня, а финальный релиз ожидается в сентябре.
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