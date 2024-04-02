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Apple визнала цей відомий iPhone "застарілим". Що зміниться для його власників

iPhone 6 Plus офіційно став "застарілим", а iPad Mini 4 - "вінтажним" (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Apple оновила список пристроїв, які вважаються застарілими, ввімкнувши в нього iPhone 6 Plus. В результаті ця модель більше не обслуговуватиметься чи ремонтуватиметься в магазинах компанії та її партнерів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт MacRumors, який публікує новини, чутки та звіти, пов'язані з комп'ютерами Mac та Apple.

Які пристрої від Apple стали застарілими

Цікаво, що базова модель iPhone 6 поки залишається поза списком застарілих пристроїв, незважаючи на те, що деякий час він був тим, який продається після зняття з продажів iPhone 6 Plus. Відповідно до політики Apple, пристрій вважається застарілим, якщо з моменту його останніх поставок минуло сім років.

iPhone 6 Plus (фото: AnandTech)

iPad Mini четвертого покоління тепер також відноситься до "вінтажних" пристроїв за класифікацією Apple, що означає, що минуло понад п'ять років з моменту закінчення його продажу.

Магазини Apple та їх авторизовані сервісні центри продовжать обслуговування "вінтажних" пристроїв протягом наступних двох років за наявності запасів необхідних запчастин.

ipad Mini 4 (фото: TechRadar)

До списку "вінтажних" продуктів також включені iPhone 8 та iPhone 8 Plus у червоному кольорі, але пристрої інших кольорів, які були доступні на прилавках довше, поки що не увійшли до категорії "вінтажних".

Що відомо про iPhone 6 Plus

У вересні 2014 року Apple представила iPhone 6 та iPhone 6 Plus, які відрізнялися від попередніх моделей збільшеним розміром екрану та впровадженням технології Apple Pay.

Продаж iPhone 6 Plus повністю припинився у вересні 2016 року, в той час як iPhone 6 продовжував бути доступним у реселерів в деяких країнах ще кілька років, що запобігло його класифікації як "застарілого" до теперішнього часу. Однак із випуском iOS 13 у 2019 році підтримка iPhone 6 та iPhone 6 Plus була повністю припинена.

iPhone 6 та iPhone 6 Plus на презентації Apple 9 вересня 2015 (фото: Time)

Нагадаємо, що названо найпопулярніші моделі iPhone, на які активно "мігрують" користувачі Android.

А ще ми писали, чому не варто купувати iPhone 15 Pro Max, а краще дочекатися наступної моделі.

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