Apple визнала цей відомий iPhone "застарілим". Що зміниться для його власників

Apple оновила список пристроїв, які вважаються застарілими, ввімкнувши в нього iPhone 6 Plus. В результаті ця модель більше не обслуговуватиметься чи ремонтуватиметься в магазинах компанії та її партнерів.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт MacRumors, який публікує новини, чутки та звіти, пов'язані з комп'ютерами Mac та Apple.
Цікаво, що базова модель iPhone 6 поки залишається поза списком застарілих пристроїв, незважаючи на те, що деякий час він був тим, який продається після зняття з продажів iPhone 6 Plus. Відповідно до політики Apple, пристрій вважається застарілим, якщо з моменту його останніх поставок минуло сім років.
iPad Mini четвертого покоління тепер також відноситься до "вінтажних" пристроїв за класифікацією Apple, що означає, що минуло понад п'ять років з моменту закінчення його продажу.
Магазини Apple та їх авторизовані сервісні центри продовжать обслуговування "вінтажних" пристроїв протягом наступних двох років за наявності запасів необхідних запчастин.
До списку "вінтажних" продуктів також включені iPhone 8 та iPhone 8 Plus у червоному кольорі, але пристрої інших кольорів, які були доступні на прилавках довше, поки що не увійшли до категорії "вінтажних".
У вересні 2014 року Apple представила iPhone 6 та iPhone 6 Plus, які відрізнялися від попередніх моделей збільшеним розміром екрану та впровадженням технології Apple Pay.
Продаж iPhone 6 Plus повністю припинився у вересні 2016 року, в той час як iPhone 6 продовжував бути доступним у реселерів в деяких країнах ще кілька років, що запобігло його класифікації як "застарілого" до теперішнього часу. Однак із випуском iOS 13 у 2019 році підтримка iPhone 6 та iPhone 6 Plus була повністю припинена.
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